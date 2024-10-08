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Марина Асаралиева — о росте популярности IPO и потенциале сибирских компаний

  • 08/10/2024, 10:00
Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России
На 1 октября российский бизнес через IPO привлек более 96 млрд рублей.

В 2022 году в России состоялось всего одно IPO, которое привлекло 2,1 млрд рублей. В 2023 году на биржу вышли уже 8 компаний, собравшие 40,4 млрд рублей. 1 октября 2024 года прошла уже 16 сделка: 13 IPO и 3 SPO, благодаря которым компании привлекли более 96 млрд рублей. О том, с чем связана популярность IPO на российском фондовом рынке, Infopro54 рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева:

— Для начала, что такое IPO? Это первая публичная продажа акций компании на бирже. Главная цель проведения IPO — это привлечение капитала в бизнес.

Для выхода на IPO нужно достичь определенной зрелости. Компании развиваются постепенно, для них становятся доступны новые источники финансирования. Если в начале пути это преимущественно собственный капитал, то на более зрелых этапах — кредиты банков, выпуск облигаций. И как вершина доверия компании — публичное размещение акций на организованном рынке.

Конечно, не любой бизнес может выйти на IPO, даже если он много лет работает на рынке. К этому нужно подготовиться. По сути, речь идет о качественном росте. Необходимо выстроить корпоративное управление и бизнес-процессы, обеспечить раскрытие информации, подготовить отчетность по стандартам МСФО и провести ее аудит, подготовить проспект эмиссии, пройти листинг на бирже и выстроить маркетинг размещения. Порой все необходимые процедуры занимают несколько месяцев, а то и лет. Но это того стоит.

IPO позволяет эмитенту решить множество задач.

  • Привлекает новый капитал от широкого круга инвесторов на рыночных условиях.
  • IPO —диверсификация источников и условий финансирования.
  • Выход на биржу увеличивает количество акционеров и обеспечивает защиту от недобросовестного поглощения.
  • Растет узнаваемость, прозрачность и репутация бизнеса, повышается доверие контрагентов.
  • IPO позволяет привлечь капитал, не увеличивая обязательств и не требуя возврата средств инвесторам.
  • IPO дает возможность проводить опционные программы для менеджмента и сотрудников компании.

Компании важно не просто выпустить акции, но и сделать их привлекательными для инвестора. Это должна быть взаимовыгодная история. Инвестор фактически владеет пусть и небольшой, но долей в бизнесе. Ему нужно быть уверенным в эффективности управления компанией, в том, что интересы собственников соблюдаются. Он должен иметь возможность проводить всесторонний качественный анализ текущей ситуации в компании. Ему должны быть очевидны прибыльность и востребованность бизнеса, вектор развития и, как следствие, перспективы будущей доходности своих вложений. Соответственно, обеспечив данные условия, компания способна будет привлечь более широкий круг потенциальных инвесторов.

Если посмотреть, компании каких отраслей в последние 2 года размещали акции на бирже, то увидим, что спектр очень широк. Большой блок финансовых организаций — банки, микрофинансовые и лизинговые компании. Есть разные сегменты IT. Это и разработка софта, и сервис видеоконференцсвязи. Кроме того, мы видим среди компаний, вышедших на IPO, девелопмент, онлайн-гипермаркет инструментов, пищевую, легкую и добывающую промышленность, биофармацевтику и другие. Объемы пакетов ценных бумаг, предложенных инвесторам, — в диапазоне от 140 млн до 15 млрд рублей. В среднем — около 6 млрд рублей. Компании выпустили в свободное обращение на биржу от 5 до 15% своих акций. Все представленные эмитенты провели большую работу перед выходом на биржу, обеспечили широкую маркетинговую компанию, по многим бумагам была кратная переподписка на покупку акций.

Сибирские компании пока присматриваются к данному способу привлечения капитала. В этом году IPO провела только одна сибирская компания из сектора высокотехнологичного микрофинансирования. Однако мы видим потенциал у сибирского бизнеса. У нас есть много компаний, уровень развития которых позволяет им выйти на IPO с минимальными дополнительными усилиями.

Давайте теперь посмотрим на IPO с позиции готовности инвестора к этому инструменту. Здесь четко нужно понимать, что IPO — это не про сиюминутную выгоду. Быстро и много заработать и уйти — не получится. Фондовый рынок ждет «твердые руки» — долгосрочных инвесторов. В последнее время на биржу пришло очень много розничных инвесторов, и они стали существенно влиять на ее работу. Нередко рыночные цены акций после начала их обращения на бирже становятся ниже цены размещения. Это может разочаровать инвестора. Однако нужно понимать, что рынок волатилен, неизбежны коррекции, но на длинном промежутке времени капитализация фондового рынка растет. Кроме того, главное правило успешного инвестора — покупать разные ценные бумаги и диверсифицировать отрасли. Чем сбалансированнее и разнообразнее портфель, тем больше вероятности, что он будет «зеленым».

В середине сентября мы опубликовали проект основных направлений развития финансового рынка России на 2025 год и период 2026-2027 годов. Сейчас он обсуждается с участниками финансового рынка. Мы предлагаем выровнять подходы к мерам поддержки, которые применяются к банковскому кредитованию и инструментам рынка капитала. Эти инициативы помогут создать более благоприятную среду для выхода компаний на рынок капитала, облегчат доступ бизнеса к финансовым ресурсам и повысят интерес потенциальных инвесторов к покупке акций.

На мой взгляд, у рынка IPO большие перспективы, в том числе он будет прирастать и сибирскими компаниями.

Ранее редакция рассказывала о том, что компаниям, выходящим на рынок капитала, предлагают выплачивать субсидии. 

Материал и фото предоставлены пресс-службой Сибирского ГУ Банка России.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : выход на IPO Банк России


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