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После похорон 16-летнего сына сибирячка неожиданно узнала, что стала бабушкой

  • 02/09/2023, 00:01
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После похорон 16-летнего сына сибирячка неожиданно узнала, что стала бабушкой
Своего родного внука женщина нашла в детском доме Новосибирской области.

Эта невероятная история произошла в отдаленном селе Новосибирской области, где каждый местный житель знает ее наизусть. Сюжет больше напоминает трагическую мелодраму, но несмотря на все трудности, которые пришлось пережить героям, все закончилось благополучно. Подробности узнал журналист Infopro54.

СОСЕДСКАЯ ЛЮБОВЬ

24-летняя Татьяна* с мужем и двумя детьми проживала в обычном деревенском доме на двух хозяев. За стенкой с молодыми  — одинокая женщина Тамара* тоже с двумя, но уже взрослыми ребятишками. Младшему Роману* только исполнилось 16. И как это часто бывает по-соседски, Татьяна частенько забегала к ним за солью или за советом. Веселая, задорная, общительная Таня пришлась, можно сказать, ко двору.

 — Тамару тогда все предупреждали, что вертихвостка она. Хоть и живет с мужем и детьми, но имеет славу гулящей девки. А она ее жалела. Вроде как сирота, не хватает ей опыта старшей подруги иногда, да и просто человеческого общения, — вспоминают давнюю историю деревенские.

А потом многие стали замечать, что Танюшка и Роман как-то совсем не по-дружески милуются. Бегают друг к другу через огород, смеются, да и часто бывают вдвоем. В те годы была повальная мода заполнять тетрадки в виде анкеты. Там обычно писали всякие пожелания, признания, делились мечтами, рисовали картинки, вклеивали фантики.  Вот Рома с Таней эту анкету друг другу частенько передавали. Молодая женщина на все двусмысленные взгляды только шутила в ответ, да отмахивалась. Мол, что же вы, злые языки, придумываете, мальчишке всего 16 лет, а я  уже взрослая женщина.

А потом вдруг случилось самое страшное. Тамара однажды вернулась с работы домой и обнаружила сына мертвым в сарае. Просто невозможно было поверить, что жизнерадостный, красивый и серьезный парень мог покончить жизнь самоубийством.

— По деревне тогда сразу поползли слухи, что это Танька во всем виновата. Крутила хвостом перед мальчишкой, а потом к мужу под бок. А у него любовь была. Только безответная, —говорят местные жители.

СЕКРЕТНЫЙ СЫН

Через несколько месяцев в деревне стали замечать, что Татьяна беременна. Женщина свое положение старалась не афишировать. А ближе к родам уехала в больницу райцентра, а потом вернулась домой одна.

— Прямо в глаза никто не спрашивал у нее, где ребеночек. Думали, может умер. Личное же дело все-таки. На этой почве стали они с мужем часто ругаться. И вот, в один прекрасный момент муж ее, Сашка, взял и отправился на тот свет. Добровольно, — рассказывает соседка.

Пережить горе Татьяне тогда помогала сестра покойного мужа Инна. Молодая девчонка, студентка педагогического техникума, часто оставалась присмотреть за детьми, да по хозяйству похлопотать. Однажды Татьяна случайно сболтнула ей про свою неудачную беременность. А Инна запомнила.

— Девчонка как-то была на практике в Доме малютки. В уме сложила два плюс два, и на обычный пленочный фотоаппарат сняла крошечного мальчика, который как две капли воды был похож на покойного 16-летнего Ромку, — почти шепотом говорят местные жители.

А потом этот снимок пошел гулять по деревне. Не удивительно, что на карточку детдомовского малыша как-то взглянула Тамара. Посмотрела и ахнула.

— Это же Ромка мой! Откуда этот ребенок? Где его найти? — настаивала потерявшая сына мать.

Инна долго сопротивлялась, а потом призналась в своих догадках и даже адрес Дома малютки дала.

СВОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК

Сироте Андрюшке* уже шел третий год, когда за ним в детский дом приехала Тамара.

К счастью, органы опеки присвоили отказнику фамилию матери. С отчеством, правда, сильно замудрили. Но шанс объявиться хоть каким-то родственникам для сироты оставили.

Когда Тамара взглянула в глаза мальчишке, то сразу почувствовала, что он ее, родной. Она уже ни капли не сомневалась, что стала бабушкой. И от мысли, что ее дорогой и любимый сын не сказал ей об этом —  разрывалось сердце на части.

А потом все тайное стало явным. В суде, где Тамара доказывала свое право на воспитание внука, его мать под страхом уголовного наказания рассказала, что отцом ребенка был 16-летний Рома.

Позже на чердаке дома Тамара обнаружила те самые подростковые анкеты, где в ромкиной тетрадке Таня написала: «Вот Роман, ты скоро станешь отцом, а твоя мать — бабушкой». С огромной болью женщина поняла, что сын предпочел умереть, чем рассказать матери о порочной связи с замужней соседкой и о будущем малыше.

20 ЛЕТ СПУСТЯ

Сейчас Андрей уже самостоятельный и взрослый парень. Свою историю он особо не любит никому рассказывать. Сначала было обидно, жалко себя, потом, почему-то, стыдно. А теперь уже никак.

— Это странно, но я ведь рос через стенку со своей родной матерью и сестрой. В том же доме своего отца. Только теперь моей мамой была бабушка. А Татьяна меня никак не признала. Она часто и громко говорила дочери: «Отойди от него, он нам никто», — вспоминает Андрей.

Сибиряк безгранично любит свою бабулю, он благодарен ей за все, что она для него сделала. А она очень старалась, пытаясь загладить свою вину перед погибшим сыном. Страдала, что не уберегла, что не усмотрела и в то же время была счастлива, что всевышние силы послали ей второй шанс в виде Андрюшки.

— Я сравнивал фото и убедился, что мы с папой просто одно лицо. А потом я нашел ту самую тетрадку и понял, что у меня с матерью совершенно идентичный подчерк. Вот так бывает. Но не надо ни о чем жалеть. Я простил свою мать, не держу на нее зла. Она теперь совершенно нормальный человек. Вышла замуж, стала богатой бизнес-леди, уехала из деревни. Мы не общаемся. У меня есть уже близкий человек — бабушка, — поделился сокровенным парень.

Кстати, Андрей, получил высшее образование и сейчас планирует поступать в еще один университет. Статус сироты помог ему приобрести хорошую квартиру в Новосибирске. У парня есть достойная работа, а главное, что рядом с ним действительно родные и любящие люди.

*Имена героев изменены.

Фото: freepik.com jcomp.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : сирота любовь драма детский дом


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