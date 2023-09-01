В Новосибирске незаконный сброс отходов будут фиксировать фото- и видеокамеры

В Новосибирской области планируют внедрить систему фото- и видеофиксации нарушений при обращении с отходами. Об этом сообщили в региональном Минприроды. Это стало возможным благодаря вступившим в 2023 году изменениям в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которые позволили автоматически фиксировать такие нарушения.

В ведомстве уточнили, что в соответствии с КоАП РФ за незаконную выгрузку или сброс отходов предусмотрена административная ответственность:

для граждан в размере 10–15 тысяч рублей (при повторном нарушении — до 30 тысяч рублей);

для должностных лиц — 20–30 тысяч рублей (при повторном нарушении — до 60 тысяч рублей с конфискацией автомобиля, на котором перевозили мусор);

для юридических лиц — 30–50 тысяч рублей и до 100 тысяч с конфискацией автомобиля при повторном нарушении.

Отмечается, что при нарушении с использованием грузовика, трактора или снегохода санкции будут жёстче: до 70 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей с конфискацией большегруза — для юрлиц.

В середине августа прокуратура выявила факты нарушения законодательства об обращении с промышленными и бытовыми отходами во всех районах Новосибирска. Всего в ходе прокурорской проверки было зафиксировано 46 подобных нарушений. Управляющие компании получили 30 прокурорских представлений о приведении в порядок контейнерных площадок и прилегающих территорий, а также устранении других нарушений закона.

Ранее редакция сообщала, что прокурор добился ликвидации трех свалок в Барабинском районе.