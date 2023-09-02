В ДТП в Новосибирске пострадала бригада скорой помощи

Вечером 1 сентября в Калининском районе, в районе Красного проспекта,318, водитель скорой помощи при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Ниссан Ихтрейл, Лада Гранта, и опрокинулся. Скорая двигалась с включенными мигалками и спешила на вызов, говорится в сообщении ГИБДД. В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи и два фельдшера.

— По факту ДТП назначено административное расследование, устанавливаются обстоятельства и виновность участников, — сообщили в ГИБДД.