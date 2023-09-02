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В ДТП в Новосибирске пострадала бригада скорой помощи

  • 02/09/2023, 07:38
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В ДТП в Новосибирске пострадала бригада скорой помощи
Скорая двигалась с включенными фарами и ехала на вызов.

Вечером 1 сентября в Калининском районе, в районе Красного проспекта,318, водитель скорой помощи при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Ниссан Ихтрейл, Лада Гранта, и опрокинулся.   Скорая двигалась с включенными мигалками и спешила на вызов, говорится в сообщении ГИБДД. В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи и два фельдшера.

— По факту ДТП назначено административное расследование, устанавливаются обстоятельства и виновность участников, — сообщили в ГИБДД.

 

Фото из группы АСТ-54 «ВКонтакте»

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Скорая помощь ДТП


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