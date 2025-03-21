После продолжительного тепла Новосибирск накроет волна холода

Холодные выходные ждут новосибирцев. Ночью, 22 марта, столбик термометра опустится до -1, а к утру замрет на отметке -3. Об этом Infopro 54 рассказала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова. Столь стремительное падение температуры синоптик объяснила холодным арктическим фронтом, который придет в Новосибирскую область.

— Понижение температурного режима будет сопровождаться осадками, прекратятся которые завтра днем, — пояснила метеоролог.

Похолодание начнется в ночь на субботу, 22 марта. Температура воздуха опустится до — 3, по области до -11. Днем столбик термометра продержится в районе 0 градусов. Обещают синоптики и умеренные осадки, которые начнутся в виде дождя, а продолжатся мокрым снегом. Сопровождаться похолодание будет сильной гололедицей и северо-западным ветром с порывами до 14-16 метров в секунду.

В воскресенье, 23 марта, температура за окном днем не поднимется выше +1 градуса, вечером опустится до 0°С, а ночью — до -3…-1°С. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-5 м/с. Сильных осадков не ожидается, но весь день будет пасмурным.

В начале следующей недели температура воздуха опустится еще ниже. Ночные температуры будут доходить до -9 градусов, дневные до -3 градусов. До конца марта синоптики потепления не ожидают.

— Третья декада марта будет умеренно морозной. Температура будет держаться в районе нуля градусов, — пояснили в гидрометцентре.

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