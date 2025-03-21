В Новосибирске ограничили скорость движения на самокатах и электровелосипедах

В Новосибирске утверждён порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Установлены правила, касающиеся предоставления мест для размещения электросамокатов, ограничения скорости движения и особенностей передвижения по определённым улицам и парковым зонам, а также хранения и контроля за использованием СИМ.
Разработанные правила оговаривают, что СИМ могут быть размещены на основании:
Проектом порядка вводятся дополнительные правила, ограничивающие скорость движения СИМ.
По разработанному порядку устанавливаются зоны с режимом ограничения скорости на следующих территориях общего пользования: На велосипедных дорожках – 20 км/ч, в парках – 15 км/ч, на улицах с интенсивным движением – 10 км/ч, у школ – 10 км/ч, в жилых зонах – 5 км/ч.
Скорость СИМ будет ограничена до 10 км/ч на следующих улицах:
Вблизи мемориальных комплексов, таких как Монумент Славы и прилегающий к нему Сквер Славы, движение электросамокатов запрещено.
В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования, после чего будет подписан мэром Новосибирска.
Правила, предложенные властями, обсуждались с представителями кикшеринговых компаний. Операторы поддержали позицию городской администрации, сообщили в муниципалитете. В настоящее время ведётся обсуждение соглашения, аналогичного тем, которые подписывались в предыдущие годы.
Напомним, установка чётких правил использования электросамокатов в Новосибирске назрела давно. Согласно недавнему опросу горожан, проведённому мэрией, подавляющее большинство участников (74%) испытывают неудобства из-за электросамокатов на пешеходных зонах.
Более половины опрошенных (52%) считают, что в парках недопустимо совместное передвижение пешеходов и электросамокатов по одним и тем же дорожкам. Однако треть респондентов (34%) допускают такую возможность, если скорость электросамокатов не превышает скорость пешеходного потока.
Стоит также отметить, что Следственный комитет направил в Госдуму предложение приравнять пользователей электросамокатов к водителям. Это означает, что они должны иметь водительские права и строго соблюдать правила дорожного движения.
По данным МВД России, за девять месяцев 2024 года в стране произошло 3897 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 47,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В результате ДТП погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, по сравнению с 31 погибшим в 2023 году. Также 4052 человека получили ранения, из них 1392 — дети, что на 14,3% больше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что 34,2% ДТП с СИМ произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.
Ранее редакция сообщала о том, что поставки электровелосипедов в Сибирь выросли в 11 раз. Более 80% импорта приходится на Новосибирскую область.
Источник фото: Freepik / Автор — senivpetro
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