В Новосибирске ограничили скорость движения на самокатах и электровелосипедах

В Новосибирске утверждён порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Установлены правила, касающиеся предоставления мест для размещения электросамокатов, ограничения скорости движения и особенностей передвижения по определённым улицам и парковым зонам, а также хранения и контроля за использованием СИМ.

Разработанные правила оговаривают, что СИМ могут быть размещены на основании:

Сервитута для СИМ в полосе отвода дороги.

Разрешения на использование муниципальных или неразграниченных земель.

Проектом порядка вводятся дополнительные правила, ограничивающие скорость движения СИМ.

По разработанному порядку устанавливаются зоны с режимом ограничения скорости на следующих территориях общего пользования: На велосипедных дорожках – 20 км/ч, в парках – 15 км/ч, на улицах с интенсивным движением – 10 км/ч, у школ – 10 км/ч, в жилых зонах – 5 км/ч.

Скорость СИМ будет ограничена до 10 км/ч на следующих улицах:

Красный проспект (от ул. Сибревкома до Фрунзе, от Писарева до Дуси Ковальчук)

ул. Ленина

ул. Депутатская

ул. Орджоникидзе

нечетная сторона ул. Дуси Ковальчук от пл. Калинина до Залесского

ул. Ильича

Морской проспект (от Жемчужной до Ильича)

пл. Калинина

пл. Ленина

проспект Маркса

ул. Блюхера (от Ватутина до Титова)

ул. Геодезическая (от Маркса до Блюхера)

ул. Титова (до Станиславского)

ул. Станиславского (от площади до Монумента Славы)

пл. Маркса

пл. Станиславского

ул. Лыщинского (до Немировича-Данченко).

Вблизи мемориальных комплексов, таких как Монумент Славы и прилегающий к нему Сквер Славы, движение электросамокатов запрещено.

В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования, после чего будет подписан мэром Новосибирска.

Правила, предложенные властями, обсуждались с представителями кикшеринговых компаний. Операторы поддержали позицию городской администрации, сообщили в муниципалитете. В настоящее время ведётся обсуждение соглашения, аналогичного тем, которые подписывались в предыдущие годы.

Напомним, установка чётких правил использования электросамокатов в Новосибирске назрела давно. Согласно недавнему опросу горожан, проведённому мэрией, подавляющее большинство участников (74%) испытывают неудобства из-за электросамокатов на пешеходных зонах.

Более половины опрошенных (52%) считают, что в парках недопустимо совместное передвижение пешеходов и электросамокатов по одним и тем же дорожкам. Однако треть респондентов (34%) допускают такую возможность, если скорость электросамокатов не превышает скорость пешеходного потока.