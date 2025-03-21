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В Новосибирске ограничили скорость движения на самокатах и электровелосипедах

  • 21/03/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске запретили езду на самокатах на нескольких улицах
В ряде локаций города их движение полностью запрещено

В Новосибирске утверждён порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Установлены правила, касающиеся предоставления мест для размещения электросамокатов, ограничения скорости движения и особенностей передвижения по определённым улицам и парковым зонам, а также хранения и контроля за использованием СИМ.

Разработанные правила оговаривают, что СИМ могут быть размещены на основании:

  • Сервитута для СИМ в полосе отвода дороги.
  • Разрешения на использование муниципальных или неразграниченных земель.

Проектом порядка вводятся дополнительные правила, ограничивающие скорость движения СИМ.

По разработанному порядку устанавливаются зоны с режимом ограничения скорости на следующих территориях общего пользования:  На велосипедных дорожках – 20 км/ч, в парках – 15 км/ч, на улицах с интенсивным движением – 10 км/ч, у школ – 10 км/ч, в жилых зонах – 5 км/ч.

Скорость СИМ будет ограничена до 10 км/ч на следующих улицах:

  • Красный проспект (от ул. Сибревкома до Фрунзе, от Писарева до Дуси Ковальчук)
  • ул. Ленина
  • ул. Депутатская
  • ул. Орджоникидзе
  • нечетная сторона ул. Дуси Ковальчук от пл. Калинина до Залесского
  • ул. Ильича
  • Морской проспект (от Жемчужной до Ильича)
  • пл. Калинина
  • пл. Ленина
  • проспект Маркса
  • ул. Блюхера (от Ватутина до Титова)
  • ул. Геодезическая (от Маркса до Блюхера)
  • ул. Титова (до Станиславского)
  • ул. Станиславского (от площади до Монумента Славы)
  • пл. Маркса
  • пл. Станиславского
  • ул. Лыщинского (до Немировича-Данченко).

Вблизи мемориальных комплексов, таких как Монумент Славы и прилегающий к нему Сквер Славы, движение электросамокатов запрещено.

В настоящее время проект постановления проходит процедуру согласования, после чего будет подписан мэром Новосибирска.

Правила, предложенные властями, обсуждались с представителями кикшеринговых компаний. Операторы поддержали позицию городской администрации, сообщили в муниципалитете. В настоящее время ведётся обсуждение соглашения, аналогичного тем, которые подписывались в предыдущие годы.

Напомним,  установка чётких правил использования электросамокатов в Новосибирске назрела давно. Согласно недавнему опросу горожан, проведённому мэрией, подавляющее большинство участников (74%) испытывают неудобства из-за электросамокатов на пешеходных зонах.

Более половины опрошенных (52%) считают, что в парках недопустимо совместное передвижение пешеходов и электросамокатов по одним и тем же дорожкам. Однако треть респондентов (34%) допускают такую возможность, если скорость электросамокатов не превышает скорость пешеходного потока.

Стоит также отметить, что Следственный комитет направил в Госдуму предложение приравнять пользователей электросамокатов к водителям. Это означает, что они должны иметь водительские права и строго соблюдать правила дорожного движения.

По данным МВД России, за девять месяцев 2024 года в стране произошло 3897 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 47,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В результате ДТП погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, по сравнению с 31 погибшим в 2023 году. Также 4052 человека получили ранения, из них 1392 — дети, что на 14,3% больше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что 34,2% ДТП с СИМ произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.

Ранее редакция сообщала о том, что поставки электровелосипедов в Сибирь выросли в 11 раз. Более 80% импорта приходится на Новосибирскую область.

Источник фото: Freepik / Автор — senivpetro

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : электросамокаты новые правила


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