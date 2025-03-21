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Покупатели квартир в новостройках перестали верить пиар-кампаниям

  • 21/03/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Покупатели квартир в новостройках перестали верить пиар-кампаниям
Эксперт уверен, что это связано с задержками по вводу объектов

Покупатели новостроек в Новосибирской агломерации стали более осторожными в выборе жилья, перестав доверять пиар-кампаниям застройщиков. Это связано с увеличением числа объектов с задержками по срокам ввода в эксплуатацию, а также продлением моратория на пени за несвоевременный ввод и недоделки, отмечает независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— В настоящее время из топ-25 застройщиков Новосибирска по объёму продаж есть только три, у которых задержка по вводу составляет не более одного квартала. И лишь один из них не имеет сданных объектов в городе, — констатирует эксперт.

По его словам, на фоне подобных проблем маркетинговые ходы теряют свою привлекательность, и новосибирцы начинают больше полагаться на факты, такие как соотношение «цена — качество», состояние объектов и рейтинг компаний.

Григорий Якобсон, аналитик рынка недвижимости, напротив, заявил корреспонденту Infopro54, что не видит в Новосибирске тенденции по росту задержки сроков ввода новостроек.

— У нас сегодня каких-то явных задержек нет, и я не вижу, чтобы у клиентов росло беспокойство по этому вопросу. Новосибирск один из самых продвинутых городов, с точки зрения работы с рисками. Наши застройщики, закладывают в разрешения на строительства чуть большие сроки, на всякий случай, — отметил эксперт.

По его словам, строительным компаниям сегодня нет смысла уменьшать срок разрешения на строительство только для того, чтобы быстрее все продать.

— Сейчас все компании работают с проектным финансированием, и чем больше срок, тем больше возможность экспозиции и больше возможность реализации объектов без потерь по эскроу-счету, — подчеркивает Якобсон.

По его словам, если выборка застройщика превышает количество занесённых денег дольщиками на эскроу-счет, то на эту разницу насчитывается процент: ставка рефинансирования + 3%.

— Поэтому сегодня довольно много тех компаний, кто старается до ввода дома в эксплуатацию распродать квартиры в новостройках на 100%. И это не только у нас в регионе. Это в принципе «средняя температура по больнице» в стране. Застройщики еще в 2024 году просчитывали эту ситуацию и не пытались оформлять объекты с короткими разрешениями на строительство. С точки зрения маркетинга, затягивание сроков введения в эксплуатацию дома, не очень хорошая история. Однако с точки зрения прибыльности строительства — это правильное решение. Поэтому у нас на сегодняшний момент нет категоричных историй по нарушениям сроков ввода, — подчеркнул аналитик.

Он также заявил, что популярность новостроек вряд ли снизится, так как даже в случае банкротства застройщика, дом будет достроен банком, где у девелопера открыты эскроу-счета и проектное финансирование. Произойдет смена генподрядчика и дом будет введен в эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на посуточную аренду в Новосибирске упал на 13%. Сокращение спровоцировала отмена длительных выходных.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : покупка жилья недвижимость


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