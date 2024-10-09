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Нового начальника управления дорог назначили в Новосибирске

  • 09/10/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Нового начальника управления дорог назначили в Новосибирске
Ранее этот пост занимал Сергей Эпов.

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что Валерий Жарков назначен на должность руководителя Управления автомобильных дорог города.

Ранее эту должность занимал Сергей Эпов.

На новой должности Жаркову предстоит заниматься организацией дорожного движения в пределах Новосибирска, созданием парковочных мест и контролем за состоянием инфраструктуры.

Также в его обязанности будет входить благоустройство и озеленение городских территорий, а также обустройство зон отдыха для жителей.

Кроме того, Жарков будет отвечать за уличное освещение, а также за строительство и обслуживание фонтанов.

Валерий Жарков получил образование в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта, выбрав специальность «Мосты и тоннели».

С 2023 по 2024 год работал на должности директора муниципального учреждения «Городской центр организации дорожного движения».

Ранее редакция сообщала о том, что Сергей Эпов возглавил «Гормост».

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

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Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : Сергей Эпов начальник управления дорог Валерий Жарков


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