Нового начальника управления дорог назначили в Новосибирске

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о том, что Валерий Жарков назначен на должность руководителя Управления автомобильных дорог города.
Ранее эту должность занимал Сергей Эпов.
На новой должности Жаркову предстоит заниматься организацией дорожного движения в пределах Новосибирска, созданием парковочных мест и контролем за состоянием инфраструктуры.
Также в его обязанности будет входить благоустройство и озеленение городских территорий, а также обустройство зон отдыха для жителей.
Кроме того, Жарков будет отвечать за уличное освещение, а также за строительство и обслуживание фонтанов.
Валерий Жарков получил образование в Новосибирском институте инженеров железнодорожного транспорта, выбрав специальность «Мосты и тоннели».
С 2023 по 2024 год работал на должности директора муниципального учреждения «Городской центр организации дорожного движения».
Ранее редакция сообщала о том, что Сергей Эпов возглавил «Гормост».
Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова
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