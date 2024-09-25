Мэрию Новосибирска обязали решить проблему со школами в Балластном карьере

После проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что мэрия не предприняла никаких действий для обеспечения надлежащего образования в микрорайоне «Балластный карьер». Об этом заявила пресс-служба ведомства. При этом проектная наполняемость единственной школы в микрорайоне превышает норму в три раза.

– Данная территория не обеспечена учреждениями дошкольного образования, – отметили в прокуратуре Новосибирской области

После проведенной проверки прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала признать бездействие муниципалитета незаконным и обязать его построить, выкупить или реконструировать образовательные учреждения, а также обеспечить жителей микрорайона «Балластный карьер» дополнительными местами в детских садах и школах. Суд удовлетворил эти требования.

Ранее редакция сообщала о том, что дом с пропастью у подъезда проверит прокуратура Новосибирска.