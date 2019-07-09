Завершено расследование в отношении экс-директора МУП «Горводоканал» в г. Куйбышеве

Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по трем эпизодам ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, до октября 2018 года 41-летний директор Муниципального унитарного предприятия г. Куйбышева «Горводоканал» сообщил индивидуальному предпринимателю и двум представителям юридических лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность в сфере строительства участков сети водопроводов к индивидуальным жилым домам и зданиям, поставкой оборудования и прокладку трубопроводов на территории г. Куйбышева, что им беспрепятственно будут выдаваться технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и своевременно подписываться иные необходимых документы для ускорения работы, на что они должны передать ему за это денежное вознаграждение.

— В период своей преступной деятельности директор МУП «Горводоканал» получил взятки в виде денег в общей сумме более 400 тыс. рублей, — отметили в СКР.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Ростислав Нетисов