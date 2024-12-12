После жалоб замерзающих жителей в Новосибирске проверят состояние автобусов

В группе «Моя Первомайка» разразился настоящий онлайн-скандал. Пользователи требуют от властей объяснений, почему для комфортного передвижения в общественном транспорте им приходится надевать несколько слоев теплой одежды.

— У нас на Первомайке на 54 маршруте курсируют новые НЕФАЗы и старые МАЗы. Так вот в автобусах МАЗ даже при работающих печках ноги в натуральной обуви промерзают и примерзают, пока доедешь до Речного вокзала, — поделилась местная жительница.

В комментариях под постом отписался представитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— Весь подвижной состав проходит предрейсовый контроль технического состояния, — отмечается в сообщении.

В департаменте объяснили, что в автобусах может быть прохладно из-за низких температур на улице. Также температура в салоне может значительно снижаться из-за того, что двери часто открываются.

Тем не менее, в мэрии пообещали, что будет проведена тщательная проверка. Ответственным лицам поручено дополнительно осмотреть отопительные приборы в автобусах маршрута.

Ранее редакция сообщала о том, что автобус с пассажирами попал в ДТП под Новосибирском. 11 человек пострадало.