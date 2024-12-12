После жалоб замерзающих жителей в Новосибирске проверят состояние автобусов

В группе «Моя Первомайка» разразился настоящий онлайн-скандал. Пользователи требуют от властей объяснений, почему для комфортного передвижения в общественном транспорте им приходится надевать несколько слоев теплой одежды.
— У нас на Первомайке на 54 маршруте курсируют новые НЕФАЗы и старые МАЗы. Так вот в автобусах МАЗ даже при работающих печках ноги в натуральной обуви промерзают и примерзают, пока доедешь до Речного вокзала, — поделилась местная жительница.
В комментариях под постом отписался представитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
— Весь подвижной состав проходит предрейсовый контроль технического состояния, — отмечается в сообщении.
В департаменте объяснили, что в автобусах может быть прохладно из-за низких температур на улице. Также температура в салоне может значительно снижаться из-за того, что двери часто открываются.
Тем не менее, в мэрии пообещали, что будет проведена тщательная проверка. Ответственным лицам поручено дополнительно осмотреть отопительные приборы в автобусах маршрута.
Ранее редакция сообщала о том, что автобус с пассажирами попал в ДТП под Новосибирском. 11 человек пострадало.
Источник фото: Freepik / Автор — serhii_bobyk
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru