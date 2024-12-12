В Искитиме приставы закрыли кафе за нарушения правил СанПиНа

Суд приостановил работу кафе в Искитиме из-за нарушения санитарных правил и норм. Их выявили в ходе внеплановой проверки. Об этом рассказали в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

— По решению суда судебный пристав-исполнитель опечатала вход на предприятие общественного питания в Искитиме с целью административного приостановления деятельности кафе, — говорится в сообщении.

Нарушения выявили специалисты Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки. Владелец заведения нарушил сразу несколько санитарно-эпидемиологических требований. Помимо полного отсутствия последовательности технологических процессов и контроля за температурным режимом хранения пищевых продуктов в мясорыбном цехе, у нескольких сотрудников не был пройден предварительный и периодический медицинский осмотр, а для обеззараживания воздуха не использовалось бактерицидное оборудование.

Суд согласился с тем, что эти нарушения недопустимы и могут нанести вред здоровью посетителей кафе. В связи с этим он признал виновным владельца заведения и назначил наказание в виде приостановления деятельности его предприятия на 90 суток.

— В момент выхода на исполнительные действия по приостановлению деятельности, кафе не работало. При этом оборудование было на месте. Судебные приставы Искитимского района будут ежедневно контролировать исполнение решения суда до момента устранения нарушений, — уточняют в пресс-службе.

Если собственник заведения успеет устранить все нарушения за 90 суток, то кафе откроют, но произойдет это только по решению суда.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске приставы приостановили деятельность коллекторского агентства. Офис опечатан на 10 суток.