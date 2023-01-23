Минфин предложил сажать за продажу контрафактных сигарет

В Министерстве финансов России планируют ввести уголовную ответственность за производство и продажу табачных изделий без лицензии, сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Законопроект предлагает внести изменения в УК, УПК и КоАП.

Отмечается, что документ уже согласован рядом ведомств, в том числе Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием и Минпромторгом.

Проект закона предусматривает наказание за производство, закупку, хранение, поставку, в том числе через границу РФ, табачной продукции и сырья для их производства без лицензии. Размер штрафов — от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты за год до трех лет.

Кроме того, в качестве меры наказания могут назначить принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Также авторы предложили лишать права занимать определенные должности на срок до трех лет.

В пояснительной записке к проекту необходимость принятия таки мер объясняют увеличением доли теневого сектора в табачной отрасли.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили упразднить коллекторские службы.

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