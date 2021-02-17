Последние штрихи будущей теплоконцессии

С июля новая «большая» концессия по городским теплосетям начнет официально действовать на территории Новосибирска. Об этом на расширенном заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству сообщили стороны соглашения: директор по теплосетям ООО «Сибирская генерирующая компания» Антон Баев, директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков и начальник департамента мэрии по энергетике и ЖКХ Дмитрий Перязев, предложившие депутатам ускориться с внесением своих предложений. Напомним, новая концессия «родилась» по итогам мирового соглашения, заключенного после расторжения двух малых концессий в судебном порядке.

— 1 июля мы, по условиям мирового соглашения, должны были передать 26 котельных, сети Пашино и ОбьГЭС обратно в муниципалитет, — рассказывает Андрей Колмаков. — Это должно было случиться по требованию искового заявления в течение месяца после расторжения, но мы договорились и взяли тайм-аут на полгода, выйдя с инициативой концессии уже на весь теплосетевой комплекс Новосибирска. В ином случаи котельные ОбьГЭС и Пашино вернутся в город, но я не представляю, за счет какого ресурса город будет их эксплуатировать.

То, что город не «вывозит» содержание теплосетей, подтверждают и в мэрии.

— Безусловно, мы заинтересованы в выборе партнера, который смог бы с нами работать и как можно более надежно и качественно обеспечивать новосибирцев тепловой энергией, даже с учетом использования нашего имущества, — говорит Дмитрий Перязев. — Имущество, которое старше 5 лет (а это практически все оборудование, которое находится в Новосибирске) может быть передано только по концессионному соглашению. Сегодня у нас есть партнер, неплохо себя проявивший в части эксплуатации и своего, и нашего теплосетевого имущества.

Сейчас муниципалитет и концессионер утрясают последние «тонкие» места. Окончательное решение, согласно постановлению мэра, предстоит принять до 1 марта текущего года.

— Cо стороны местного самоуправления есть ряд замечаний, поэтому мы сегодня создали согласительную комиссию, которая выверяет все предложения СГК в части заключения концессионного соглашения, — говорит Дмитрий Перязев. — Новая концессия — это долгий период планирования, хотелось бы учесть все ошибки заключенных в прошлом концессионных соглашений. Есть около 10 пунктов, пока не принятых со стороны СГК.

Напомним, что данная концессия рассчитана на 10-летний срок действия, объем инвестиций составит 5,5 млрд рублей.

— Из 650 млн, что мы сейчас платим по аренде, 350 млн уйдут на сети, 120 млн — налог на имущество, плюс остальные затраты, — сообщает Колмаков. — Больше денег будут вкладываться в имущество муниципальное. 2/3 инвестиций пойдут на реконструкцию и модернизацию теплосетей, 518 млн — на строительство сетей, 1,3 млрд — реконструкция и модернизация ЦТП, 214 млн — реконструкция, модернизация и строительство котельных.

Помимо, собственно, обогрева горожан, с большой концессией СГК связывает собственные перспективные бизнес-планы.

— Можно планировать участки совместно с благоустроителями, учитывая такие программы, как БКД, дворы, — сообщает Антон Баев. — Также нам в городе это позволит выбрать партнеров — строительные компании, заводы, подрядные организации, которые с нами тоже смогут планировать свою деятельность. Мы улучшаем имущество, принадлежащее городу, то есть город капитализирует свое имущество.

Пока за скобками остается тарифная составляющая, что не может не беспокоить депутатов и представителей общественности.

— У нас получается как в классике кинематографа: «Погодите, голубчик, с портретом, дайте со скульптурой разобраться», — заявил на комиссии общественник Алексей Носов. — Мы еще не разобрались с 13 и 14 концессиями, а при этом говорим о новой. Надо снять вопросы юридического, протестного характера в обществе, а уже после этого заниматься какими-то скрупулезными изучениями условий новой концессии. Мы в ходе дискуссии посчитали разницу между понесенными расходами и той суммой, что была отражена в соглашении. Слышали разные версии, которые актуализируем запросами. Без ответа пока вопросы касаемо денег, заложенных в тариф 2021 года.

Общественник сослался на ответ председателя областного департамента по тарифам Гарея Асмодьярова, где говорится о том, что на 2021 год заложены 87,5 млн рублей концессионных денег.

— Эти деньги лежат на потребителях на протяжении всего 2021 года, — говорит Носов. — То есть каждый из нас будет платить за то, чего нет? А это серьезная сумма. Как получилось так, что мировое соглашение возникло после утверждения тарифа. Это было сделано умышленно, преднамеренно, чтобы у СГК возникла дополнительная капитализация, или это халатность, допущенная сотрудниками муниципалитета? Как можно трактовать эти почти 90 млн рублей, полученные с населения ни за что.

В мэрии и в СГК заявляют, что объем средств по концессии не позволит выходить за рамки тарифа в сторону повышения.

— После заключения соглашения регулятор примет решение по зачету неиспользованных средств именно в тариф СГК, — поясняет Дмитрий Перязев. — Законодательство о тарифообразовании говорит: действительно, на дату установления тарифа мы не успели, потому что были очень серьезные вопросы по размеру компенсации со стороны СГК. На момент тарифного дела эти обязательства существовали, поэтому регулятор не мог их не учесть. Если новосибирцы переплатят 80 млн рублей, то в следующем году их не доплатят.

Напомним: по информации ООО «СГК», в настоящее время у компании в управлении находятся 3 тысячи км городских теплосетей и котельные. 2,4 тысячи коммуникаций СГК эксплуатирует на условиях аренды, а также концессионного соглашения №14 (теплосети микрорайона ОбьГЭС и поселка Пашино); 643 км коммуникаций — в собственности компании.