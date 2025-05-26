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Поставщика новосибирского оборонного завода отправили в колонию за коррупцию

  • 26/05/2025, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Поставщика новосибирского оборонного завода осудили на 9 лет за коррупцию
Бизнесмен получил 9 лет строгого режима и штраф почти в 5 млн

В Новосибирске завершилось судебное разбирательство по делу Константина Ерёмина, главы компании «Трансолеум М»,  поставщика новосибирскому механическому заводу «Искра». Его обвиняли в мошенничестве, передаче коммерческого подкупа и взятке. Суд приговорил Ерёмина к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 4,9 миллиона рублей. После оглашения приговора его взяли под стражу прямо в зале суда.

Уголовное дело было возбуждено на основе материалов ФСБ. По версии следствия, в период с 2012 по 2018 год Ерёмин регулярно передавал заместителю генерального директора «Искры» Олегу Миргородскому и начальнику отдела снабжения завода Александру Мельникову вознаграждения за заключение договоров поставки с организациями, которые он контролировал. Общая сумма этих подношений, по подсчетам силовиков, составила 8,2 миллиона рублей.

Кроме того, Константину Еремину предъявили обвинения в коррупции и хищении. Как установило следствие, в 2017–2019 годах он предоставил фиктивные коммерческие предложения руководству «Искры». Это позволило заключить договоры на поставку товаров по завышенным ценам между «Искрой» и подконтрольными ему компаниями. В результате «Искра» понесла ущерб в размере 112,7 млн рублей.

Александр Мельников получил 6,5 лет условно и штраф в 2 миллиона рублей. Дело в отношении бывшего заместителя директора НМЗ «Искра» Олега Миргородского закрыли из-за истечения срока давности.

НМЗ «Искра» — это один из крупнейших в России производителей взрывчатых веществ для горнодобывающей отрасли.

Ранее редакция сообщала о том, что суд прекратил уголовное дело экс-замдиректора завода «Искра» в Новосибирске. Олега Миргородского обвиняли в коммерческом подкупе.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд завод Искра


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