Штрафы до 500 тысяч: о наказании за приём детей нелегалов предупредили школы и вузы России

Российским школам и вузам грозит штраф до 500 тысяч рублей за приём на обучение детей, чьи родители находятся в реестре контролируемых лиц. Об этом напомнила представитель Главного управления по вопросам миграции МВД России полковник полиции Елена Климова. Она напомнила, что иностранные граждане, находящиеся в России с нарушением установленного порядка и включённые в реестр, не смогут устроить своих детей в учебные заведения.

— За оказание услуг таким лицам — нарушителям — предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей для юридических лиц. И сотрудники общеобразовательных учреждений, вузов при приёме на обучение детей иностранцев, студентов обязаны убедиться в отсутствии сведений о них, а также об их законных представителях в реестре контролируемых лиц, — передаёт ТАСС слова Климовой в эфире радио «Милицейская волна».

Напомним, миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев действует в России с 5 февраля 2025 года. В соответствии с ним мигранты-нелегалы подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения из страны. Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод таких граждан: они не могут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, в том числе недвижимое, а так же пользоваться услугами банков. В случае неоднократного неисполнения мигрантом установленных ограничений и запретов, его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.

Отметим, подводя итоги кампании по проверке несовершеннолетних, в мае текущего года Роспотребнадзор сообщил, что во всех регионах России только 27 детей сдали экзамен по русскому языку и получили возможность поступить в российские школы. С момента запуска проекта на участие в нем заявились 1762 человека. Из них 335 были допущены к экзамену.

Ранее в МВД России рассказали, какие требования необходимо выполнить, чтобы ребёнок с иностранным гражданством мог быть зачислен в образовательное учреждение.