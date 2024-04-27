Суд прекратил уголовное дело экс-замдиректора завода «Искра» в Новосибирске

Железнодорожный районный суд Новосибирска прекратил дело в отношении экс-замдиректора по коммерческой деятельности завода «Искра».

Причиной такого решение стало истечение сроков давности уголовного преследования.

Напомним, ранее топ-менеджера «Искры» обвиняли в коммерческом подкупе.

В конце 2021 года по материалам УФСБ ГСУ СК возбудило уголовное дело о коррупции на заводе, фигурантами которого стали экс-замдиректора «Искры» Олег Миргородский, бывший начальник отдела снабжения предприятия Александр Мельников и глава фирмы «Трансолеум М» Константин Еремин.

В ходе следствия было установлено, что Еремин платил Миргородскому и Мельникову за то, чтобы его фирмы оставались приоритетными поставщиками материалов для предприятия. По оценкам экспертов, общая сумма полученных средств составила более 8 миллионов рублей.

Судебный процесс по уголовному делу начался в сентябре 2023 года. Однако обвиняемому в коррупции Миргородскому удалось избежать наказания.