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Поставщика антивандальных остановок на 10 миллионов рублей ищут в Новосибирске

  • 16/03/2025, 18:30
Автор: Ольга Кирсанова
Поставщика антивандальных остановок на 10 миллионов рублей ищут в Новосибирске
Всего городу требуется 30 павильонов

Городской центр организации дорожного движения Новосибирска начал поиск подрядчика для поставки 20 остановок общественного транспорта и 10 навесов. Соответствующий аукцион размещён на портале Госзакупок.

Начальная цена контракта – 10,1 миллиона рублей. Заявки принимаются до 18 марта, подвести итоги и определиться с подрядчиком планируется уже 19 марта.

Как следует из документов, все павильоны должны быть изготовлены из стекла и метала, а покрытие – с антивандальной защитой от граффити и листовок. В комплекте предполагаются урны для мусора, скамейки и знак «Место остановки».

Согласно документу, победитель должен будет до 30 мая 2025 года доставить в Новосибирск 20 автобусных остановок и 10 навесов.

Напомним, активная замена и установка остановочных павильонов в Новосибирске начались с прошлого года. Разочаровавшись в проектах «умной» и «комфортной» остановки, в которые инвесторы шли крайне неохотно, городские власти решили устанавливать павильоны за счёт бюджета. В мэрии сообщали, что в 2025 году в городе планируется установить 176 новых остановочных павильонов. Из них 106 пунктов будут обустроены комплексно, с оформлением посадочной площадки и заездных карманов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский центр организации дорожного движения объявил аукцион на оказание услуг по предоставлению в аренду мобильных туалетов на конечных остановках общественного транспорта. За работы учреждение готово было заплатить 14 миллионов рублей. Согласно обозначенным срокам завершения установочных работ для исполнителя, мобильные туалеты должны были быть готовы к 31 декабря 2024 года.

Фото пресс-службы прокуратуры НСО

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : остановки госзакупки


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