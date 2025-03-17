Рост рынка курьерских услуг притягивает мошенников

Спрос на доставку постоянно растет: за 2024 год объем рынка курьерских услуг в России увеличился на 34% до 54,4 млрд рублей год к году. Однако, чем чаще люди отправляют и получают посылки, тем выше шансы потерять бдительность и совершить ошибки, из-за которых доставка может пойти не по плану. Редакция Infopro54 изучила правила безопасной доставки, заказанных онлайн товаров.

Не сообщайте конфиденциальные данные в сторонних мессенджерах

Один из самых распространенных способов обмана — притвориться службой доставки. Обычно курьерские компании присылают уведомления, что посылка отправлена или готова к выдаче. Вся коммуникация при этом происходит внутри сервиса — официального приложения или сайта. Но поскольку общение в мессенджерах плотно вошло в нашу жизнь, никто не удивится, если «представители компании» напишут с официального аккаунта в Telegram. Сообщат, что оплата не прошла и попросят перейти по ссылке, которая, конечно же, ведет на фишинговый сайт. В итоге вся конфиденциальная информация останется на странице-дубликаторе, а с банковской карты пропадают средства.

Будьте бдительны — обычно URL-адрес фишинговых сайтов отличается от оригинальных страниц компаний и сервисов, например, одной буквой или символом, которые сразу не бросаются в глаза. Должны вас насторожить и сообщения в мессенджерах от курьерских служб, особенно с просьбой уточнить данные: оформление и оплата проходят только в рамках официальных платформ, выход за их пределы запрещается условиями сервисов. Ряд интернет-магазинов использует мессенджеры для уведомления клиентов об отправке товаров, но они ни в коем случае не имеют права запрашивать какую-либо конфиденциальную информацию.

Не сообщайте код из СМС

В последнее время чтобы завладеть деньгами жертв, мошенники звонят в дверь и представляются курьерами из магазинов цветов и подарков. Вручают ничего не подозревающим хозяйкам красивые букеты «от тайного поклонника», а после выжидают время, когда получательница поверит в существование воздыхателя и забудет про осторожность. Спустя сутки мошенники звонят женщине, представляясь все той же службой доставки, и просят продиктовать цифры из СМС-сообщения, якобы «для отчетности». Потом вежливо прощаются, а спустя время женщина обнаруживает списание средств с карты или множество кредитов на свое имя.

Цифры из СМС могут быть кодом двухфакторной аутентификации к мессенджеру или одному из личных кабинетов с конфиденциальными данными. Сейчас это — один из самых надежных способов защиты учетных записей. Именно для добычи кода и придумывают самые разные способы обмана. Возьмите себе за основу не сообщать цифры ни при каких обстоятельствах, и мошенникам не удастся вас провести.

Забирайте посылку из рук в руки

Некоторым мошенникам не нужно никаких данных — достаточно завладеть ценными посылками пользователей, чтобы потом их перепродать.

Поскольку у многих сервисов появилась функция «доставка до двери», когда клиенты не могут встретить курьера и просят оставить пакет у порога квартиры, сделать это не так уж сложно. Мошенники караулят курьеров у складов, где комплектуются заказы, а затем незаметно выслеживают до самого подъезда. Заходят в дом следом, притворяясь местными жителями, и просто подбирают оставленные посылки. Особенно преступники предпочитают дорогие товары или предметы, которые легко сбыть.

Чтобы посылка не исчезла на пути к вашей квартире, принимайте ее лично в руки. Старайтесь договориться о доставке, когда вы точно будете на месте. Или выбирайте более удобные варианты — например, доставку до ПВЗ, когда заказ будет ожидать вас в пункте выдачи на протяжении нескольких дней.

Изучите регламенты сервисов

Иногда неприятности происходят из-за того, что клиенты не ознакомились с правилами платформ. И когда посылки повреждаются, курьерская служба отказывается возмещать ущерб. Возможно, вы не учли список запрещенных к перевозке предметов: обычно туда входят дорогие украшения, хрупкие изделия, легковоспламеняющиеся вещества и грузы, представляющие потенциальную опасность при транспортировке. Поэтому стоит удостовериться, что содержимое вашей посылки не включено в этот перечень: в случае повреждения компания не только не понесет ответственность, но еще и выпишет штраф за нарушение.

Упакуйте по всем стандартам

Службы предоставляют ряд требований к упаковке того или иного вида груза. Например, ценные товары должны лежать в коробках с наполнителем. Чтобы ваша посылка не разбилась, постарайтесь подойти к ее упаковке тщательно, следуя советам компании. И наклейте маркировку, которая подскажет перевозчикам о хрупкости товара или непереносимости влаги.

Обращайтесь за помощью

Помните, что в любой сложной ситуации вам помогут разобраться сотрудники сервиса. Многие компании имеют круглосуточную горячую линию, где готовы оперативно реагировать на любые обращения. Кроме того, и сами курьеры проверенных сервисов регулярно проходят инструктаж о том, как распознать мошеннические схемы и как правильно действовать в подозрительных ситуациях. Например, если курьеру кажется, что клиент взволнован и попал под влияние мошенников, он должен внимательно осмотреть посылку, поговорить с отправителем на месте и сообщить о своих подозрениях в поддержку сервиса.

Зачастую именно бдительность курьеров позволяет вовремя раскрыть замысел мошенников, предотвратить преступления и вернуть средства или посылки, попавшим под влияние мошенников пользователям.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предупредили о мошенничестве с выкупом несуществующих посылок. Случаи использования этой схемы выросли на 30%.