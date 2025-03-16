Аренда офисов резко подорожала в Новосибирске

В Новосибирске в марте 2025 года подскочила цена на аренду офисных помещений. Средняя ставка офисов класса А составила 2,6 тыс.руб./кв. м, что на 58,8% дороже, чем в марте прошлого года. Цена аренды офисов класса В за год повысилась на 29,4% — до 1,66 тыс. руб./кв. м, пишет РБК Новосибирск со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании CORE.XP.

Новосибирск удерживает второе место по общему объёму офисов классов А и B среди 14 крупнейших городов России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Общий объем предложения в городе — 393 тыс. кв. м качественных офисных площадей, стоимость аренды офисов варьируется от 0,7 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб./кв. м в месяц.

По данным CORE.XP, строительство новых офисов в городах-миллионниках по-прежнему находится на низком уровне. В 2024 году оно сократилось на 27% по сравнению с предыдущим годом.

Причиной подорожания эксперты называют высокую стоимость заёмных средств.

Напомним, в марте текущего года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало АО СЗ «СД «Альфа-Капитал» разрешение на строительство гостиницы, в которой так же спроектированы офисные помещения. Здание будет располагаться рядом метро «Октябрьская», недалеко от Заксобрания Новосибирской области.

Согласно информации, размещённой на сайте городской администрации, Гостиница будет иметь 2 подземных и 23 надземных этажа. Её общая площадь 38 520 кв. метров. Предполагается, что в отеле разместятся 680 номеров, общая площадь которых составит 19 037 кв метров, офисы (2 536,94 кв. метра) и подземная стоянка на 180 машино-мест (7 008,95 кв. метров).

Ранее редакция сообщала, что Технопарк Новосибирска планирует построить высотку за 10 млрд рублей. В многофункциональном комплексе (32 этажа) будут размещаться офисы и гостиница.