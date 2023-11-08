Поставщика коронарных стентов занесли в реестр недобросовестных поставщиков в Новосибирске

В Новосибирское УФАС России поступило обращение от Новосибирского областного клинического кардиологического диспансера (ГБУЗ НСО НОККД), о включении ООО «Полимедтекс» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), сообщили в ведомстве. Компания не исполнила выигранный контракт на поставку медицинского расходного материала (стенты) на сумму 2,787 млн. рублей.

Как уточнили в УФАС, заказчик направил ООО «Полимедтекс» заявку на поставку стентов необходимых ГБУЗ НСО НОККД размеров. Но, Общество неоднократно запрашивало от заказчика представить номенклатуру товара для оперативного исполнения обязательств по поставке товара ввиду увеличения срока изготовления продукции.

— Кроме того, на заседании Комиссии генеральный директор общества заявил, что информация о возможном производстве стентов нетипичных размеров/видов в срок – 8 недель была известна ООО «Полимедтекс» заблаговременно. Нарушения Обществом условий контракта повлияли на деятельность заказчика, оказывающего медицинские услуги гражданам, — отметили в сообщении УФАС.

Комиссия признала обоснованным односторонний отказ от исполнения контракта и включило общество в РНП.

Ранее редакция сообщала, что ООО «Перспектива» внесена в реестр недобросовестных поставщиков за срыв сроков поставки пульсоксиметров.