Новосибирцы заметили сбой в работе приложения ВКонтакте

Сегодня, 8 ноября, новосибирцы пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте». Представители «ВКонтакте» не прокомментировали проблему.

По данным специальной платформы Downdetector, у 27% пользователей VK произошли массовые сбои. Первое место по сбоям заняла Москва, а второе ― Новосибирск.

Как говорят пользователи соцсети, в Новосибирске сбои начались около 6 часов утра.

Журналист Infopro54 проверил работоспособность приложения. На момент публикации, на компьютере и телефоне все открывалось в штатном режиме.

Ранее редакция сообщала о том, что сайты судов перестали работать в Новосибирской области.