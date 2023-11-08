Новосибирцы заметили сбой в работе приложения ВКонтакте

Сегодня, 8 ноября, новосибирцы пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте». Представители «ВКонтакте» не прокомментировали проблему.
По данным специальной платформы Downdetector, у 27% пользователей VK произошли массовые сбои. Первое место по сбоям заняла Москва, а второе ― Новосибирск.
Как говорят пользователи соцсети, в Новосибирске сбои начались около 6 часов утра.
Журналист Infopro54 проверил работоспособность приложения. На момент публикации, на компьютере и телефоне все открывалось в штатном режиме.
Ранее редакция сообщала о том, что сайты судов перестали работать в Новосибирской области.
Фото: Freepik — valuavitaly
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