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Пострадавшие в чрезвычайных ситуациях могут получить дополнительный выходной

  • 24/11/2023, 10:36
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Пострадавшие в чрезвычайных ситуациях могут получить дополнительный выходной
Новая инициатива МЧС РФ.

МЧС России предлагает обеспечить дополнительный выходной людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, например, в случае стихийных бедствий или техногенных аварий, говорится в пояснительной записке ведомства к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс», пишет РБК.

Авторы инициативы считают, что свободное время россияне могут посвятить решению семейно-бытовых вопросов, восстановлению утраченных документов и условий жизнедеятельности. При этом отмечается, что таким гражданам необходимо сохранить среднюю зарплату и предоставить неоплачиваемый отпуск на срок до пяти дней.

Чтобы воспользоваться данными льготами, следует документально подтвердить факты проживания в зоне ЧС, а также нарушения условий жизнедеятельности и потери имущества. Кроме того, нужно предоставить справки, выданные органами местного самоуправления.

Соответствующие поправки рассмотрят на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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Фото: freepik.com — wirestock 

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Регионы: Россия

Теги : ЧС пострадавшие в ЧС МЧС дополнительный выходной


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