Хаусмен при уборке номера нашел под матрасом миллион рублей в Новосибирске

24-летний хаусмен нашел под матрасом в номере гостиницы 980 тысяч рублей. Он попытался скрыться с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

24-летний парень выполнял свою рутинную работу в одном из номеров отеля «Азимут». Как вдруг обнаружил под матрасом кровати сумку с деньгами. Он тут же забрал содержимое сумки и вышел из номера. После сел на автобус до Узбекистана, но тут его уже задержали сотрудники органов.

Отметим, что в сумке было 980 тысяч рублей. Сейчас парня обвиняют в краже, дело рассматривает суд.

Ранее редакция сообщала о том, что 3 млн рублей заработал житель Новосибирска на краже интернет-кабеля.