Сколько дней будем отдыхать на Новый год

В 2023 новогодние праздники россияне будут отмечать десять дней подряд, передает РИА «Новости». Настолько продолжительными они стали за счёт того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, у работающих на пятидневке граждан получается с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года — выходные дни.

По словам эксперта по трудовому праву Татьяны Нечаевой, согласно постановлению правительства России «О переносе выходных дней в 2024 году», выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, — на вторник, 31 декабря 2024 года.

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