Коммунисты области объявили кандидатский призыв

Новосибирские коммунисты объявили сбор желающих пополнить депутатские ряды КПРФ на предстоящих выборах разных уровней.

― Новосибирский обком КПРФ объявляет набор кандидатов в депутаты всех уровней, ― сообщают в региональном отделении партии. ― Если Вам не безразлично, что происходит в стране, в области, в Вашем районе, в Вашем селе или поселке, если Вы готовы защищать общественные интересы, если Вы готовы к активной борьбе за улучшение нашей жизни, КПРФ предлагает Вам встать под Красные знамена и принять участие в предстоящих выборах в качестве народных кандидатов. Мы обращаемся за поддержкой ко всем жителям Новосибирской области: «Хотите бороться вместе с КПРФ, быть в наших рядах? Пожалуйста! Предлагайте свои кандидатуры, покажите себя в избирательной кампании, став депутатами — защищайте интересы народа!».

На начальном этапе желающие откликнуться на призыв должны связаться с обкомом партии и заполнить анкету из 20 вопросов, связанных со своей профессиональной, политической деятельностью, опытом работы в рамках выборных кампаний, наличием собственных ресурсов для участия в будущих выборах.

Как пояснил в комментарии Infopro54 секретарь обкома партии, вице-спикер заксобрания Владимир Карпов, одного заявления о готовности потенциальному кандидату недостаточно, ему предстоит пройти ряд партийных фильтров, механизм проведения которых коммунисты используют на протяжении многих лет.

― Предложить себя может любой, ― говорит Карпов. ― Мы смотрим на предпочтения кандидата. Затем отправляем его на знакомство в местное отделение КПРФ. Если эта часть нормально прошла, кандидат вместе с секретарнм местного отделения приходит на заседание кадровой комиссии обкома КПРФ, которая обсуждает его кандидатуру. Если и на этом этапе все проходит нормально и интересы сторон взаимно удовлетворены, значит, сообщаем кандидату, что кадровая комиссия удовлетворена его предложением. Дальше следунт заседание бюро, потом пленума. Окончательное решение ― за партконференцией.

По словам собеседника издания, такой многоступенчатый фильтр позволит буквально на корню отсечь потенциальных «засланных казачков» из числа главных политических оппонентов.

― Во-первых, проверяем резюме с биографией, ― говорит Карпов. ― Оцениваем прошлую деятельность. Кандидат должен включиться в соответствующую работу, в которой проявит себя. Те, кто за «красной чертой» для нас, сами к нам не идут. Если только предположить, что их специально направят. Но мы же долго работаем и с патриотическими силами, и с «Яблоком», и с нашими либеральными силами. Здесь мы больших угроз не видим. Наша многоступенчатая система проверяет человека, в первую очередь, в практической работе, если кадровая комиссия даст добро.

― Со справороссами у нас партнерство-соперничество, с «бойковцами» ― соперничество и в каких-то частях партнерство, ― говорит Карпов о взаимоотношениях с другими коалициями. ― Думаю, они избрали для себя если не стратегию, то тактику: сращивать КПРФ с «Единой Россией» и максимально наотмашь бить. У нас эта проблема больше касается сельских территорий. По части заксобрания и горсовета таких проблем нет. В сельских территориях будет около 5 тысяч мандатов. У нас в партии столько нет. Наш призыв ― больше для села. Там надежность кандидатов проявляется еще быстрее.

Стоит напомнить, что это уже не первый кандидатский призыв. В феврале под свои знамена пригласила желающих участвовать в выборах коалиция либеральной оппозиции «Новосибирск 2020», вскоре аналогичное предложение последовало от комитета «Пенсионеры за достойную жизнь», координируемого заместителем главы Октябрьского района Новосибирска Александром Мухарыциным . В начале марта кандидатский призыв о бъявили новосибирские справороссы . Что касается возможной консолидации в рамках выборной кампании с какой-то из этих сил, то, по словам секретаря обкома КПРФ, пока ни от одной из них предложений не поступало.

Напомним, что ранее про розыгрыш либеральной оппозицией карты «Единая КПРФ» на предстоящих выборах говорили и участники пленума обкома КПРФ, который состоялся в начале марта. Тогда же руководители реготделения партии обозначили и единороссов в качестве основных своих политических оппонентов.

― Все равно мы, имея ввиду 13 сентября, будем готовы по части райсоветов, горсовета и заксобрания, ― говорит Карпов. ― К этому времени будет достаточно ясно. С этими ограничениями все пока притихло. Они очень сильно все затормозили. Не думаю, что пандемия прекратится в мае, но в мае мы будем готовы. Конференция будет напрямую связана с пандемией. Если работу кадровой комиссии можем проводить на «удаленке», то с конференцией, предполагающей массовое участие людей, это невозможно.

Однако, как сообщает Карпов, пока в связи с коронавирусной ситуацией, вопрос окончательного формирования и утверждения кандидатского партийного состава отодвигается на неопределенный срок. По словам собеседника редакции, при самом оптимистичном сценарии самое раннее ― это конец мая, когда партия определится с кандидатским составом, а летом проведет партконференцию.

В настоящее время в составе фракции КПРФ заксобрания области работают 17 депутатов, горсовета Новосибирска ― 11.

Фото с сайта реготделения КПРФ