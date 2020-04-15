Коммунисты области объявили кандидатский призыв

Новосибирские коммунисты объявили сбор желающих пополнить депутатские ряды КПРФ на предстоящих выборах разных уровней.
― Новосибирский обком КПРФ объявляет набор кандидатов в депутаты всех уровней, ― сообщают в региональном отделении партии. ― Если Вам не безразлично, что происходит в стране, в области, в Вашем районе, в Вашем селе или поселке, если Вы готовы защищать общественные интересы, если Вы готовы к активной борьбе за улучшение нашей жизни, КПРФ предлагает Вам встать под Красные знамена и принять участие в предстоящих выборах в качестве народных кандидатов. Мы обращаемся за поддержкой ко всем жителям Новосибирской области: «Хотите бороться вместе с КПРФ, быть в наших рядах? Пожалуйста! Предлагайте свои кандидатуры, покажите себя в избирательной кампании, став депутатами — защищайте интересы народа!».
На начальном этапе желающие откликнуться на призыв должны связаться с обкомом партии и заполнить анкету из 20 вопросов, связанных со своей профессиональной, политической деятельностью, опытом работы в рамках выборных кампаний, наличием собственных ресурсов для участия в будущих выборах.
Как пояснил в комментарии Infopro54 секретарь обкома партии, вице-спикер заксобрания Владимир Карпов, одного заявления о готовности потенциальному кандидату недостаточно, ему предстоит пройти ряд партийных фильтров, механизм проведения которых коммунисты используют на протяжении многих лет.
― Предложить себя может любой, ― говорит Карпов. ― Мы смотрим на предпочтения кандидата. Затем отправляем его на знакомство в местное отделение КПРФ. Если эта часть нормально прошла, кандидат вместе с секретарнм местного отделения приходит на заседание кадровой комиссии обкома КПРФ, которая обсуждает его кандидатуру. Если и на этом этапе все проходит нормально и интересы сторон взаимно удовлетворены, значит, сообщаем кандидату, что кадровая комиссия удовлетворена его предложением. Дальше следунт заседание бюро, потом пленума. Окончательное решение ― за партконференцией.
По словам собеседника издания, такой многоступенчатый фильтр позволит буквально на корню отсечь потенциальных «засланных казачков» из числа главных политических оппонентов.
― Во-первых, проверяем резюме с биографией, ― говорит Карпов. ― Оцениваем прошлую деятельность. Кандидат должен включиться в соответствующую работу, в которой проявит себя. Те, кто за «красной чертой» для нас, сами к нам не идут. Если только предположить, что их специально направят. Но мы же долго работаем и с патриотическими силами, и с «Яблоком», и с нашими либеральными силами. Здесь мы больших угроз не видим. Наша многоступенчатая система проверяет человека, в первую очередь, в практической работе, если кадровая комиссия даст добро.
Александром Мухарыциным. В начале марта кандидатский призыв объявили новосибирские справороссы. Что касается возможной консолидации в рамках выборной кампании с какой-то из этих сил, то, по словам секретаря обкома КПРФ, пока ни от одной из них предложений не поступало.
― Со справороссами у нас партнерство-соперничество, с «бойковцами» ― соперничество и в каких-то частях партнерство, ― говорит Карпов о взаимоотношениях с другими коалициями. ― Думаю, они избрали для себя если не стратегию, то тактику: сращивать КПРФ с «Единой Россией» и максимально наотмашь бить. У нас эта проблема больше касается сельских территорий. По части заксобрания и горсовета таких проблем нет. В сельских территориях будет около 5 тысяч мандатов. У нас в партии столько нет. Наш призыв ― больше для села. Там надежность кандидатов проявляется еще быстрее.
Напомним, что ранее про розыгрыш либеральной оппозицией карты «Единая КПРФ» на предстоящих выборах говорили и участники пленума обкома КПРФ, который состоялся в начале марта. Тогда же руководители реготделения партии обозначили и единороссов в качестве основных своих политических оппонентов.
― Все равно мы, имея ввиду 13 сентября, будем готовы по части райсоветов, горсовета и заксобрания, ― говорит Карпов. ― К этому времени будет достаточно ясно. С этими ограничениями все пока притихло. Они очень сильно все затормозили. Не думаю, что пандемия прекратится в мае, но в мае мы будем готовы. Конференция будет напрямую связана с пандемией. Если работу кадровой комиссии можем проводить на «удаленке», то с конференцией, предполагающей массовое участие людей, это невозможно.
В настоящее время в составе фракции КПРФ заксобрания области работают 17 депутатов, горсовета Новосибирска ― 11.
Фото с сайта реготделения КПРФ
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