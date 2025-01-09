Росбанк с двумя офисами в Новосибирске завершил присоединение к Т-Банку

Теперь в группе Т — один банк с капиталом х2, говорится в Telegram-канале МКПАО «Т-Технологии».

— 2025 год еще только начался — а мы уже с новостями: Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. В Т-банк перешли все заёмщики, вкладчики, держатели карт, владельцы счетов, представители бизнеса и премиальные клиенты Росбанка., — уточняется в сообщении.

Напомним, компания МКПАО «ТКС Холдинг», предшественница «Т-Технологий», о покупке Росбанка заявила еще в марте прошлого года. В конце августа появилась информация, что компания получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Тогда же в Новосибирске было закрыто отделение Росбанка на Красном проспекте, открытое еще в 2002 году, а следом и в бизнес-центре «Кронос». После этого банк перешел к онлайн-обслуживанию клиентов в городе. В ноябре обе банковские организации заявили, что их акционеры одобрили договор о присоединении Росбанка к Т-Банку.

Как Росбанк, так и Т-Банк принадлежат холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. В столице Сибири первые банкоматы бывшего банка «Тинькоффа» появились осенью 2017 года. Сейчас объединенная сеть банкоматов Росбанка и Т-Банка в Новосибирске включает в себя 180 устройств.

Ранее редакция сообщала о том, что ВТБ купил «Почта банк» за 36 млрд рублей.