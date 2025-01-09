Западно-Сибирская железная дорога установила рекорд по экспорту зерна

В декабре 2024 года ЗСЖД «Грузовым экспрессом» отправила рекордное количество зерна, за сутки в разных направлениях уходило по 302 вагона. В пресс-службе ЗСЖД уточнили, что предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда отправляли по 242 вагона в сутки.

Всего за прошедший год со станций Западно-Сибирской железной дороги на экспорт для Кубы, Марокко, Саудовской Аравии и Туниса было отправлено 514 тыс. тонн зерна. Этот показатель в 9 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными направлениями для экспорта зерна в 2024 году стали станции Высоцк Ленинградской области и Лужская Октябрьской железной дороги. Далее груз направляется через порты в страны дальнего зарубежья, оттуда зерно доставляют на Кубу, в Марокко, Саудовскую Аравию и Тунис, как правило, водным транспортом.

Депутат Законодательного собрания, член комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Новосибирской области, директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» Александр Тепляков заявлял, что рынок сбыта для сибирского зерна найдется всегда, даже несмотря на санкции. А оптимизация логистики будет способствовать еще большему расширению географии поставок.

Напомним, в октябре прошлого года Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) осуществила рекордную перевозку пшеницы для Кубы: вес груза достиг 11,7 тысяч тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что Минсельхоз РФ запросил порожние вагоны для Новосибирской области.