Девочка 10 лет погибла в ДТП под Новосибирском

В Ордынском районе Новосибирской области 2 января произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong, направляясь в сторону Новосибирска, не справился с управлением и вылетел в левый кювет, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадали двое пассажиров — 43-летние мужчина и женщина, их госпитализировали в больницу. К сожалению, до приезда скорой помощи на месте происшествия скончалась 10-летняя пассажирка автомобиля.

Прокуратура уже начала проверку по факту данного ДТП.

— По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия проводится уголовно-процессуальная проверка. Ее ход и результаты на контроле в прокуратуре, — сообщили в ведомстве.

Напомним, правоохранители также выясняют обстоятельства гибели мужчины в ДТП с ВАЗ и Lexus под Новосибирском.

Ранее редакция сообщало о том, что водитель «Буханки» погиб в ДТП с ГАЗелью под Новосибирском. Трое пассажиров остались живы.