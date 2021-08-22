Поступления по специальным налоговым режимам выросли на 58%

За 1 полугодие 2021 г. в Новосибирской области поступления по специальным налоговым режимам составили 10,3 млрд руб. При этом уровень поступлений по сравнению с первым полугодием 2020 года вырос на 58,3%. Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, а также физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход, увеличилось на 22%. Всего таких налогоплательщиков в регионе 196,4 тыс. по состоянию на 01.07.2021, сообщила пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), сумма поступлений за январь-июнь 2021 г. увеличилась в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Всего поступило 9,4 млрд руб. Организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих УСН, стало больше на 13,4 тыс. По состоянию на 01.07.2021 количество ИП, применяющих данную систему налогообложения, составило 60,8 тыс., организаций — 56,3 тыс.

По патентной системе налогообложения сумма поступлений увеличилась в 2,9 раза и составила 292 млн руб. Индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему, стало больше на 19,3 тыс., их количество достигло 23,6 тыс.

По единому сельскохозяйственному налогу по состоянию на 01.07.2021 поступления увеличились на 44,5% — всего поступило 111 млн руб. Количество организаций и ИП, применяющих единый сельскохозяйственный налог, увеличилось на 7 налогоплательщиков. Всего данную систему налогообложения применяют 877 ИП и 447 организаций.

По налогу на профессиональный доход (НПД) сумма поступлений в областной бюджет за январь-июнь 2021 г. составила 97 млн руб. За аналогичный период прошлого года поступления составляли 10 млн руб. Напомним: НПД применяется в Новосибирской области с 01.01.2020. Количество зарегистрированных самозанятых плательщиков НПД, в т.ч. иногородних, осуществляющих деятельность в нашем регионе, по состоянию на 01.07.2021 составило 54,4 тыс. человек (на аналогичную дату 2020 г. было 16,1 тыс.).

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) отменен с 01.01.2021 г. Сумма поступлений за 1 полугодие 2021 г. по этому налогу составила 368 млн руб., это на 48% меньше, чем за январь-июнь прошлого года. Из 28 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, использовавших ЕНВД, в результате его отмены 75% налогоплательщиков перешли на УСН, 18% стали применять патентную систему налогообложения.