«Новосибирскхлебопродукт» расширяет экспортную матрицу

— Одно из глобальных направлений развития АО «Новосибирскхлебопродукт» («НХП») — расширение продуктовой матрицы, и в этом контексте компания готовит сразу несколько масштабных проектов, — сообщил финансовый консультант «НХП» ООО «Юнисервис Капитал».

В частности, компания намерена экспортировать в Китай готовый продукт — льняное масло. На площадке ООО «Татарскзернопродукт» планируется маслоэкстракционный цех и уже найден партнер в Китае.

Также «НХП» рассматривает расширение ассортимента товаров до 10 наименований кормосмесей для с\х животных. На базе «Татарскзернопродукта» имеется цех по производству кормов. Оба проекта планируется осуществить в 2022-2023 г.г.

Еще один проект — организация экспорта в Африканские страны, куда эффективнее поставлять не сырье, а готовый продукт.

— Однако, у этого направления есть свои особенности — требуется наладить логистику и сбыт. Проект будет реализовываться в несколько этапов: на начальной стадии компания будет реализовывать муку сторонних производителей, позже АО «НХП» на базе ООО «Татарскзернопродукта» приступит к производству собственной муки, — уточнили в «Юнисервис Капитал».

АО «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Работает на рынке с 2004 года. Совокупная элеваторная мощность — 130 тысяч тонн, 7 направлений экспорта, говорится на сайте компании. В августе 2020 компания разместила дебютный облигационный займ на 70 млн рублей. Спрос на бумаги на 30% превысил предложение.