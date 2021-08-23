Новые зелёные зоны или бег на месте?

Советский район: пешеходная зона или пиар?

Минувшая неделя ознаменовалась для жителей Советского района анонсом со стороны мэрии Новосибирска нового зеленого пространства. Его предполагается создать в пойме реки Чербузы микрорайона «Щ» в районе бывшей железной дороги, ранее соединявшей несколько жилых кварталов. Теперь здесь, по замыслу авторов проекта, должна появиться пешеходная зона, которая соединит «Щ» с Академпарком. К этим работам уже проявила интерес коммерческая организация — ООО «Д-54», о ней чуть ниже.

— Могу заверить жителей Академгородка, что разработка проекта будет обязательно вестись с учетом мнений горожан: будет проведено специальное общественное мероприятие для разработки «общественного» технического задания о проекте будущего парка, — сообщает вице-мэр Анна Терешкова.

Положительно отзывается о проекте и депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.

— С «Д-54» познакомилась несколько лет назад, — рассказывает депутат на своей странице в соцсети. — Мы тогда при первой встрече знатно разругались вдрызг. Из-за Чербузов. «Д-54» хотели строить, а мы хотели парк. Несколько лет прошло за перетягиванием ручья туда-сюда. И вот — мир: «Д-54» помогает благоустроить парк. Надеюсь, это не последний их проект в микрорайоне.

В то же время отношение к уже упомянутому ООО «Д-54» у местных активистов, мягко говоря, не столь оптимистичное. Как рассказала в комментарии Infopro54 ведущий художник Центрального Сибирского ботсада СО РАН, активист движения «В защиту лесов» Наталья Прийдак, в свое время застройщики уже закатали часть Чербузы в асфальт, значительно проредив деревья.

— Сделали это совершенно вероломным способом, — рассказывает Прийдак в комментарии Infopro54. — Без разрешения вырубили все деревья. Закатать ручей в коллектор СО РАН согласовала, но вырубку — нет. Когда мы туда несколько лет назад первый раз зашли, там был красивый каньон. Это как раз тот участок, который «Д-54» прихватила под благоустройство. Они изменили ландшафт, вырубили крупные деревья. Там были красивые ивы, березы, местами сосны. От них и от кустарников избавились. Место много потеряло. Надо было лишь погреба убрать и подчистить клены, а потом уже благоустраивать ландшафт.

Как рассказывает Наталья Прийдак, не исключено, что местные общественники активно включатся в обсуждение судьбы данной территории, несмотря на уже накопившуюся усталость от протестных действий за сохранность других зеленых зон на территории Советского района.

— То, что мэрия делает без нас и совместно с застройщиками, наводит на мысль, что сам проект не оставит никакого простора для озелененной территории, — считает собеседник редакции. — Боюсь, что это будет узкая полоска, замощенная брусчаткой, с лавочками и фонариками. Но полноценной зеленой зоны, как мы хотели, не получится. Что останется там, непонятно, хоть Терешкова и говорит, что будет выходить на диалог. Пока общественных слушаний не было.

По словам собеседницы редакции, к данной компании у нее доверия сейчас нет. Нет к ней доверия и у сокоординатора движения «Против транзита через Нижнюю Ельцовку», активиста ТОС «Малая Родина» Василисы Мальцевой. Она сообщает, что жители долгое время боролись за создание здесь пешеходной зоны, сохранение экологии и действующего воздуховода.

— Считаю, что это — пиар-проект, потому что у «Д-54» с нашим микрорайоном конфликт, они пытаются погубить наш бор застройкой, — рассказывает Мальцева. — Будем сопротивляться любым способом. Мы заинтересованы, чтобы был обмен участка для «Д-54», чтобы они получили территорию в районе реконструкции «Щ», где сейчас двухэтажки, чтобы им ее мэрия передала без аукциона. Но пока идет сопротивление. Нас интересует пешеходный проход, сохранение и максимальное озеленение территории, воздуховод. Ранее здесь было вырублено много кленов, и разорвался воздуховод, и теперь на Демакова нет движения воздуха, люди задыхаются из-за строительного мусора с одной стороны и теплотрассы с другой.

О пиаре коммерческой компании с участием мэрии Новосибирска говорит и лидер движения «Против транзита через нижнюю Ельцовку», активист ТОС «Нижняя Ельцовка» Оксана Бабенко.

— Насколько мне известно, застройщик хочет забрать кусок леса между Ельцовкой и «Щ» для жилищного строительства, располосовать наш лес, — считает собеседник редакции. — Считаю такое внимание СМИ к парку на Чербусах пиаром, чтобы у людей сложилось положительное мнение о застройщике. Однако, из-за строительства ЖК VIVANOVA поднялись грунтовые воды, и топит подвал не только VIVANOVA (по свидетельствам очевидцев, там по стенам черная плесень), но и подвалы домов на Арбузова. Не говоря уже о многократно возросшей транспортной нагрузке на дороги в «Щ». В общем, очередное пускание представителями мэрии пыли в глаза не устраивает.

Напомним, что интерес общественников и СМИ к ООО «Д-54» резко вырос после громкой истории с территорией бывшего детского оздоровительного лагеря «Юный медик», против застройки которого восстали местные жители. Тогда инициативная группа жителей Советского района выступила с предложением закрепить за территорией статус особо охраняемой. Региональное правительство данную инициативу отклонило. В настоящий момент по результатам серии переговоров, как сообщает депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников, инициатива снова находится на рассмотрении в правительстве.

По словам Василисы Мальцевой, в отношении сохранности «Юного медика» работает и специальная рабочая группа при поддержке некоторых кандидатов в депутаты Госдумы текущего созыва.

— Сейчас нам удалось привлечь специалистов, которые подтвердили произрастание краснокнижной флоры, гнездовье краснокнижных птиц, — сообщает общественница. — Закон не позволяет строительство по этому параметру. Вначале нам в нашей инициативе по ООПТ просто отказали, затем всячески переносили создание рабочей группы, запрещали массовые протестные акции. Но сейчас нам удалось достучаться до министерства (Природных ресурсов. — Ред.), и сейчас создают рабочую группу, которая будет продолжать решать вопрос по ООПТ. Группа эта не нужна, это задержка времени, достаточно принять соответствующее решение. Мэрия продолжает сопротивляться.

По данным Seldon.Basis, директором ООО «Д54 Развитие» является Михаил Ковалев. Он также возглавляет компанию ООО «Д54 Эрнест» (деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика), создана в январе 2021 года. Учредитель обеих компаний — Николай Поздняков. Он является совладельцем московских компаний ООО Строительно-инвестиционная компания «САС», ООО «Кожевнический 2», ООО «Нью Сити Девелопмент Групп». Ранее в число совладельцев «Д54 Развитие» входил Владимир Иванович Фельдбуш, он же был директором компании. В прошлом созыве депутатом горсовета Новосибирска был Александр Владимирович Фельдбуш («Единая Россия») — на тот момент замдиректора ООО «Росбилд». На выборах 2020 год он проиграл Светлане Каверзиной (коалиция «Новосибирск 2020»).

Заельцовский бор: судьба прояснится в ближайшее время

В конце августа должно состояться рассмотрение обращения группы общественников об отмене областного закона о Заельцовском бору как особо охраняемой территории. Об этом в комментарии Infopro54 сообщил инициатор подачи иска Евгений Митрофанов.

— До создания лесного парка «Заельцовский бор» приостанавливается предоставление участков, выдача разрешений на строительство и внесение изменений в разрешения на строительство объектов капитального строительства в части увеличения количества этажей и изменения функционального назначения объекта (за исключением объектов ИЖС, садовых домов, используемых по целевому назначению, объектов социально-культурного назначения, гидротехнических сооружений, линий связи и электропередачи, трубопроводов, автодорог), — говорится в постановлении. — Запрещаются все виды рубок, за исключением погибших и поврежденных насаждений, рубок ухода за лесом.

Напомним, что недовольство общественников вызвали ограничения на деятельность на данной территории, в том числе для людей, уже на данной территории проживающих. Отдельно запрет на деятельность был прописан и постановлением губернатора области Андрея Травникова на минувшей неделе.

По мнению Евгения Митрофанова, данное постановление на ситуации с бором никак не отразилось.

— Постановление ничего не меняет, не сказывается на ситуации, — говорит собеседник редакции. — Все остается, как и было. Наша позиция также не меняется. Надеемся на судебное решение.

Но сторонники закона постановление губернатора, как и областной закон, поддерживают.

— Цель — усилить контроль за использованием земли, не допустить строительства, — считает депутат Заксобрания, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. — Все знают схемы, когда земля выделяется под базу или какой-то соцобъект, а потом появляются коттеджи, многоквартирные дома. Что касается жителей домов, уже стоящих на территории бора, то, если они правильно оформлены в собственность, их интересы не должны быть ущемлены. Но в каждом отдельном случае нужно разбираться, потому что, когда появляются такие глобальные вещи, как закон об особо охраняемых территориях, нельзя исключать и появление безвинно пострадавших.

Именно вопрос сохранения Заельцовского бора послужил поводом для депутатов Заксобрания в конце 2020 года ходатайствовать перед мэрией и горсоветом Новосибирска о переносе даты принятия Генплана города на более поздний срок.

Напомним, что до 1 марта 2022 года региональное Министерство природных ресурсов и экологии должно завершить разработку проекта постановления правительства Новосибирской области о создании лесного парка, утверждающего его границы и положение.