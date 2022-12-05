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«Потолок» цен на нефть начал действовать

  • 05/12/2022, 11:58
ценовой потолок на нефть
Страны ЕС, G7 и Австралия ввели предельную стоимость покупки нефти российского происхождения в 60 долларов за баррель.

С сегодняшнего дня вступает в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую танкерами, а также начинает действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Страны Евросоюза, а следом за ними государства G7 и Австралия согласовали предельную стоимость покупки нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. При этом ограничения допускают корректировку этой отметки. Первая такая процедура запланирована уже на середину января, но изменения потребуют единогласного решения всех членов ЕС.

Как считает Минфин США, уровня 60 долларов достаточно, чтобы РФ смогла продолжать поставлять нефть на мировой рынок, поскольку он выше себестоимости производства и сопоставим с ценами продажи российской нефти. Однако ценовой потолок планируют пересматривать каждые два месяца, и на каком уровне он может быть установлен далее.

Россия, в свою очередь, не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка, а эксперты на этом фоне не исключают роста цен на нефть выше 100 долларов.

— Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу, — подчеркнул Александр Новак вице-премьер России.

РФ в свою очередь намерена ввести механизм, который запретит торговлю на условии ценового потолка на нефть независимо от его уровня. Россия считает, что лимит цен может привести к еще большей дестабилизации, дефициту энергетических ресурсов и снижению инвестиций на мировом рынке. Также по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия будет напрямую договариваться с партнерами о расценках на энергоресурсы.

Напомним, что Евросоюз еще в июне принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря и нефтепродуктов с 5 февраля, а в сентябре министры финансов G7 заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия — до конца 2023 года закупать газойль.

Фото: pixabay.com — dimitrisvetsikas1969

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Рубрики :

Регионы: Россия Евросоюз

Теги : эмбарго на нефть ценовой потолок на нефть предельная стоимость нефти


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