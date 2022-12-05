В Совете Федерации предложили ввести ограничения для уехавших россиян

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас инициировал введение ряда ограничений для граждан, которые «сбежали» из России после начала спецоперации в Украине.

По его словам, важно сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян. Они сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно.

— Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — цитируют Клишаса «Ведомости».

Ради введения подобных мер придется внести изменения в законодательство, однако, о каких нормативных актах идет речь, сенатор не уточнил.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал уехавших из России бизнесменов «страдальцами». Он добавил, что западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов, а теперь арестовывают их самих. В этой связи он напомнил слова президента РФ Владимира Путина: все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются «пыль глотать», пытаясь вернуть эти средства.

Ранее редакция сообщала, что Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции в Украине.