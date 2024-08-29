Потолок обрушился в квартире старого жилого дома в Искитиме

Прокуратура Искитима проверяет факт обрушения межэтажного перекрытия в двухэтажном 12-квартирном жилом доме.

– Установлено, что накануне в 17:43 в двухэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Пушкина, д. 17, произошло обрушение межэтажного перекрытия. В квартире №3 упал потолк в санузле, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

В ходе осмотра было установлено, что повреждения также имеются в квартирах под номерами 8 и 12. На место происшествия выехали сотрудники межрайонной прокуратуры.

Жильцам аварийного дома предложено переселиться в маневренный фонд.

В январе 2019 года дом был признан аварийным и поставлен в очередь на расселение.

Прокуратура контролирует восстановление жилищных прав граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что опасное здание в Новосибирске снесли после вмешательства приставов.