Потолок обрушился в квартире старого жилого дома в Искитиме

Прокуратура Искитима проверяет факт обрушения межэтажного перекрытия в двухэтажном 12-квартирном жилом доме.
– Установлено, что накануне в 17:43 в двухэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Пушкина, д. 17, произошло обрушение межэтажного перекрытия. В квартире №3 упал потолк в санузле, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В результате происшествия никто не пострадал.
В ходе осмотра было установлено, что повреждения также имеются в квартирах под номерами 8 и 12. На место происшествия выехали сотрудники межрайонной прокуратуры.
Жильцам аварийного дома предложено переселиться в маневренный фонд.
В январе 2019 года дом был признан аварийным и поставлен в очередь на расселение.
Прокуратура контролирует восстановление жилищных прав граждан.
Ранее редакция сообщала о том, что опасное здание в Новосибирске снесли после вмешательства приставов.
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