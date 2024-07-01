Опасное здание в Новосибирске снесли после вмешательства приставов

В Новосибирске под контролем судебного пристава снесли аварийное здание в Железнодорожном районе города. Директор организации пошел на это после того, как его предупредили об уголовной ответственности.

По данным УФССП, суд обязал ООО принять меры, препятствующие доступу людей к нежилому зданию по адресу: Владимировская, 2а путем закрытия всех дверных и оконных проемов, установки ограждающих конструкций по периметру здания. Однако, взвесив все «за и против», директор компании решил вовсе избавиться от опасного объекта, так как его обрушение могло привести к трагическим последствиям.

— Теперь ни у кого не будет искушения пробраться на участок с заброшенным зданием. Под контролем судебного пристава-исполнителя на территории работала спецтехника, которая разрушила сооружение. Сейчас ведутся работы по уборке территории, — отметили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Ленинском районе Новосибирска снесут кирпичные жилые четырехэтажные дома 30-х годов, расположенные по адресам: 1-й переулок Пархоменко, 8 и 1-й переулок Пархоменко, 10. Дома входят в комплекс сооружений соцгорода завода «Сибкомбайн» (Сибсельмаш). Его базой стали проекты архитектора Эрнста Мая.