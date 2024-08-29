На отвратительный отдых в Турции пожаловались жители Новосибирска

Отдыхающие в Турции новосибирцы пожаловались на ужасный сервис в турецком отеле Кемера.

В первые дни у них случилось отравление, которое, по их мнению, произошло из-за местной еды.

Как передает издание Atas.info слова сибиряков, в отеле не предлагают разнообразного меню, а выбор блюд даже по системе «всё включено» очень ограничен. После того как гости пожаловались на это, меню немного улучшили, но туристам это не понравилось.

Место временного проживания не соответствует ожиданиям гостей. Питание не отвечает требованиям, а бассейн слишком мал, грязен и мутен.

Туристы пытались решить проблему через туроператора, но предложенный им отель на замену не устроил их из-за высокой стоимости.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы рассказали куда отправятся в отпуск осенью.