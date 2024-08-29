Мигрант предложил девушке показать ему грудь в магазине фруктов в Новосибирске

Очередной инцидент с участием иностранного специалиста, приехавшего в Новосибирск на заработки произошел в научном центре города ― Академгородке.

Девушка пожаловалась общественникам, что в магазине молодой мигрант предложил ей показать ему обнаженную грудь за деньги.

Все это произошло в небольшом киоске, где азиаты продают фрукты и овощи на Бульваре Молодежи.

За честь оскорбленной россиянки вступились активисты Русской народной дружины. Общественники пришли в магазин, чтобы составить беседу с озабоченным мигрантом, но, как оказалось, он очень плохо говорит по-русски. Парень тут же набрал номер своего хозяина и передал трубку дружинникам. Владелец магазина заверил, что уволил наглеца.

― Мы отругали его как следует и я его уволил. Если бы к моей жене так подошли, я бы морду набил, ― высказался владелец торговой точки.

Извращенцем оказался 17-летний Мухаммад, который уже пожалел о случившемся. Он пытался извиниться перед пришедшими мужчинами. Парень объяснил, что после увольнения ему необходимо отработать зарплату, которую ему выдали заранее, поэтому он еще несколько дней простоит за прилавком.

Общественники выяснили, что Мухаммад уже несколько лет является гражданином России. Его родители проживают в Таджикистане, а он зарабатывает деньги и отправляет им на родину. Жилье парню оплачивал работодатель, а вот медицинскую книжку хозяин сделать не позаботился.

Дружинники взяли эту историю на контроль и пообещали добиться наказания для невоспитанного юноши.

Ранее редакция рассказывала историю мигранта-мясника с новосибирского рынка, который проклинал бойцов СВО и желал им смерти. Сейчас дело мужчины рассматривает Калининский районый суд.