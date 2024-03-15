Потратила деньги с чужой карты и угодила в колонию женщина под Новосибирском

Житель Доволенского района Новосибирской области попросил знакомую купить ему продукты, доверив ей свою карту. Воспользовавшись возможностью, сибирячка опустошила банковский счет приятеля, потратив на себя любимую его кровные 20 тысяч рублей, за что попала под суд.

— 47-летняя жительница села Суздалка признана виновной в краже денег с банковского счета. С учетом имеющейся непогашенной судимости ей назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Новосибирской области.

Украшения в виде наручников женщине надели сразу после оглашения приговора в зале Доволенского районного суда.

Ранее редакция сообщала об аресте женщины, выбросившей новорожденного сына в мусорный контейнер в Новосибирске.