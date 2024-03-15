Бассейны в вольерах белых мишек начали заполнять водой

В Новосибирском зоопарке начали постепенно готовиться к весне. Одним из первых шагов стало заполнение водой бассейнов в вольерах белых медведей.
— Температура воздуха уже позволяет запустить систему подачи воды, — говорится в сообщении.
На это отреагировали белые медведи. Они сразу же начали купаться и играть в бассейне.
Напомним, что фламинго-найденыш освоился в Новосибирском зоопарке. Пернатого нашли на морозе три месяца назад.
Ранее редакция сообщала о том, что для львов в зоопарке Новосибирска приготовили специальный вольер.
Фото со страницы Новосибирского зоопарка в Вконтакте
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