Бассейны в вольерах белых мишек начали заполнять водой

В Новосибирском зоопарке начали постепенно готовиться к весне. Одним из первых шагов стало заполнение водой бассейнов в вольерах белых медведей.

— Температура воздуха уже позволяет запустить систему подачи воды, — говорится в сообщении.

На это отреагировали белые медведи. Они сразу же начали купаться и играть в бассейне.

Напомним, что фламинго-найденыш освоился в Новосибирском зоопарке. Пернатого нашли на морозе три месяца назад.

Ранее редакция сообщала о том, что для львов в зоопарке Новосибирска приготовили специальный вольер.