Сальмонеллез подхватили после заказа суши жители Новосибирска

Несколько жителей Новосибирска отравились суши, которые они заказали в службе доставки «Японори суши». Пострадавшие обратились к медикам за помощью — всем диагностировали сальмонеллез.

В связи с эти региональный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

— В результате лабораторных исследований были выявлены нарушения поточности технологических процессов. Отсутствовал производственный контроль. Выявлена фальсификация данных о прохождении медосмотра. Деятельность филиала предприятия по адресу: улица Зорге, 1А на данный момент приостановлена, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 8-летняя школьница отравилась роллами, доставленными из «Японори суши». Врачи диагностировали у ребенка сальмонеллез.