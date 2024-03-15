Сальмонеллез подхватили после заказа суши жители Новосибирска

Несколько жителей Новосибирска отравились суши, которые они заказали в службе доставки «Японори суши». Пострадавшие обратились к медикам за помощью — всем диагностировали сальмонеллез.
В связи с эти региональный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.
— В результате лабораторных исследований были выявлены нарушения поточности технологических процессов. Отсутствовал производственный контроль. Выявлена фальсификация данных о прохождении медосмотра. Деятельность филиала предприятия по адресу: улица Зорге, 1А на данный момент приостановлена, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 8-летняя школьница отравилась роллами, доставленными из «Японори суши». Врачи диагностировали у ребенка сальмонеллез.
Фото: freepik.com-stockking
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