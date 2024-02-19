Мать, выбросившую младенца на помойку, арестовали в Новосибирске

Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения 22-летней Светлане Б., которая была задержана в пятницу за покушение на жизнь своего новорожденного сына.

Напомним, крошечного мальчика, завернутого в мусорный пакет, случайно нашел житель пятиэтажки Иван Журавлев. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Ребенка экстренно госпитализировали. Сыщики тут же проверили все записи с видеокамер и вычислили девушку, которая отнесла своего сына на помойку.

Редакции Infopro54 стало известно, что этот чудовищный поступок совершила 22-летняя администратор ночного клуба, которая недавно переехала в Новосибирск из районного поселка Колывань. От родных и друзей сибирячка тщательно скрывала свою беременность. Она самостоятельно родила дома мальчика, а на следующий день избавилась от него самым жестоким способом.

Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает, он находится в областной больнице и получает квалифицированную помощь.

Забота врачей понадобилась и молодой матери-кукушке. Следователи направили ее на обследование после кустарных родов. Ее состояние не вызвало никаких опасений у медиков, поэтому сегодня, 19 февраля, девушку доставили в суд.