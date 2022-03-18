В ходе онлайн-конференции «Долговой рынок: Россия в шаге от дефолта — что делать инвесторам?» ФГ «Финам» эксперты обсудили ситуацию с инфляцией на российском рынке.

— Наблюдаемый в последнее время потребительский ажиотаж быстро закончится. Максимальный скачок цен будет в марте. После этого ожидаем спад потребительской активности из-за сокращения реальных доходов населения. Поэтому прогноз инфляции на 2022 год около 20% выглядит реалистично, — отметил Дмитрий Монастыршин, главный аналитик «Промсвязьбанка».

Владимир Литвинов, автор и создатель сообщества «ИнвестТема», также считает, что ажиотаж покупательской активности будут спадать, но инфляция будет выше прогноза ЦБ.

— По данным Росстата об оценке индекса потребительских цен, за последние 2 недели инфляция выросла на 5,6%, а по некоторым товарам следующим образом: смартфоны —12%, иностранные авто — 16%, подгузники — 6%, бананы — 15%, а бензин подешевел на 1%. Реальные цифры гораздо выше текущих значений. Годовой прогноз в 20% считаю слишком оптимистичным, — говорит эксперт. — Добавляет неопределенности будущий дефицит зарубежных товаров, который просчитать на данный момент невозможно. Поэтому цифра Росстата скорее всего скорректируется в большую сторону, но не сильно. После всплеска покупательской активности, ажиотаж будет спадать.

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» добавляет, что после повышения ключевой ставки объем наличных денег в системе стал сокращаться, т.е. деньги стали возвращаться в банки, кредитование резко затормозилось.

— Но инфляция пока продолжает расти ускоренными темпами, и достигла на 11 марта 12,5% в годовом выражении, пока рекорды по инфляции, видимо, будут обновляться. Когда ЦБ увидит торможение инфляции, он может начать думать о снижении ключевой ставки — по опыту 2015 года, это случилось уже через 2 месяца после экстренного повышения ставки, — напоминает она.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс также ожидает существенного снижения ключевой ставки на горизонте 1,5 — 2 месяцев. Иначе это приведет к резкому падению экономики.

— В условиях высокой инфляции, но еще не переросшей в гипер, да еще на фоне структурных проблем и необходимости разворачивать местное производство взамен импорта, монетарная политика должна быть умеренно мягкой. Ставку можно опустить в диапазон 10 — 12%, — рассуждает Ващенко. — Повышение уже сделало свое дело вместе с другими мерами по защите рубля от падения. 18 марта ставку ЦБ, вероятнее всего, оставят без изменения, но не исключаю, что смягчение произойдет на следующем, или даже внеочередные заседания, на которых ставка будет снижена.

Владимир Литвинов также констатировал, что ставка вблизи 20% не только разгоняет инфляцию, но и препятствует нормальному функционированию кредитной системы. Поэтому ее плавное снижение — лишь вопрос времени.