Philip Morris работает над обеспечением беспрерывности производства в России

Табачная компания Philip Morris International (PMI) в настоящее время делает все возможное для обеспечения беспрерывности производства, запасов готовой продукции достаточно. Об этом журналистам сообщил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко, передает ТАСС.

— Сейчас у нас достаточно запасов готовой продукции по всей цепочке: как на нашем производстве, так и у наших основных партнеров, и в розничных сетях, — сказал он. Основные сложности в работе компании, по его словам, связаны с нарушением логистических поставок сырья и комплектующих для производства в связи с закрытием морских и авиационных границ. — Приоритетом компании является стабильное производство и поставки продукции на рынок для наших потребителей в России. Все внутренние ресурсы брошены на то, чтобы стабилизировать организацию, все обязательства выполняются, — отметил он.

Слипченко подчеркнул, что ключевой задачей компании является удержание фокуса на текущем ассортименте, включающем как традиционные сигареты, так и альтернативные никотинсодержащие продукты. В то же время PMI приостанавливает инвестиции в коммерциализацию новой продукции из-за сложной экономической ситуации.

— Часть инвестиций, которая планировалась в том числе в связи с новыми запусками, будет приостановлена. Это напрямую связано с тем, что меняются планы по расширению ассортимента, — пояснил он.

Слипченко отметил, что уровень качества табачной продукции не будет снижаться:

— Мы считаем обязанностью поставлять во все страны присутствия продукцию одинакового качества.

Говоря о себестоимости табачной продукции, он отметил, что более 50% в ней занимают акциз и НДС. Кроме того, на нее влияют расходы, связанные с операционной деятельностью, а также курсовые колебания. Логистические расходы укладываются в 10% в структуре себестоимости, поэтому нет предпосылок к тому, что переориентация транспортных цепочек приведет к значительному росту цены для потребителя.

Что касается курсовых колебаний, то, по словам Слипченко, они могут повлиять на цену продукции, но позже.