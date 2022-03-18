Эксперты перечислили лекарства, которые могут исчезнуть с прилавков из-за санкций

Могут ли возникнуть сложности с доступностью импортных и российских лекарств, выясняли корреспонденты газеты «Известия».

По словам, Елены Алексеевой, коммерческого директора свердловской аптечной сети «Радуга», сейчас аптечные сети стараются закупить у производителей и дистрибуторов остатки импортных лекарств по прежним ценам. Некоторые сети скупают про запас препараты, в том числе российских производителей. Кроме того, начиная с 24 февраля некоторые аптеки подняли цены на 5–10%.

— Однако главной проблемой может стать не стоимость, а наличие лекарств, — подчеркнула Елена Алексеева.

В то же время Валентина Бучнева, глава евразийского подразделения фармацевтической компании «Босналек», отметила, что самая важная категория препаратов на фармрынке, входящая в «Перечень жизненно необходимых лекарств», защищена от подорожания, поскольку цены на них разрешено поднимать только раз в год в соответствии с уровнем инфляции.

В ближайшее время стоматологическая отрасль тоже может столкнуться с задержками поставок и кратным увеличением цен на материалы из-за курсовой разницы и стоимости доллара, рассказал Михаил Саулин, стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук ПМГМУ им. И.М. Сеченова. Ведь большинство стоматологических материалов, среди которых импланты, инструменты, техника производятся за рубежом.

По его словам, сейчас пациенты, которые идут по длительному протоколу с имплантацией, коронками, винирами, могут не почувствовать большой разницы, так как все материалы заранее заказаны и отложены для них. Но те, кто только начинает лечение, могут столкнуться с повышением цен от 30% в зависимости от сложности и количества материалов, а в худшем случае — с нехваткой расходников, посетовал он.

— Сопоставимых по уровню качества российских или даже китайских аналогов не существует, поэтому в ближайшие два месяца может произойти глобальная трансформация всего стоматологического рынка, — считает он.

Проблемы с поставками иностранных товаров наблюдаются в России в связи с санкциями стран Запада, которые были введены после начала Москвой операции по защите Донбасса 24 февраля. В связи с ограничениями падает и курс рубля.