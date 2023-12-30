Повалил елки и порвал провода: спецслужбы устраняют последствия урагана в Новосибирской области

Природная стихия разбушевалась в Новосибирской области в ночь на 30-е декабря. Синоптики и экстренные службы предупреждали горожан о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. Сейчас последствия урагана устраняют в разных районах города и за его пределами.

В социальных сетях новосибирцы делятся фотографиями поваленных во дворах новогодних елок, оторванных дверей и рухнувших конструкций.

― Во дворе ЖК «Цивилизация» на ул. Василия Клевцова,1 ёлка уже отпраздновала, ― сообщают подписчики Телеграм-канала «Новосибирск с огоньком».

В группе «АСТ-54» люди рассказывают, что в селе Каменка Новосибирского района РЭС уже 15 часов отказывается устранять аварию. Население сообщает, что оборвавшийся провод упал на газовую трубу и искрится.

—На Евробереге вырвало дверь, а на Титова оторвало спутниковую тарелку, —информируют в паблике АСТ-54.

Между тем, РЭС сообщает, что сотрудники всю ночь работали на аварийных участках и до сих пор продолжают устранять последствия природной стихии.

― Минувшей ночью на территории области бушевали метели с порывами ветра до 25м/с. Из-за непогоды происходили массовые аварийные отключения в электросетях. Сильные порывы ветра вызвали падение веток и деревьев на провода, приводя к их повреждению или даже обрыву. В результате без электроснабжения остались 20 населенных пунктов в Болотнинском, Мошковском, Ордынском и Тогучинском районах с общей численностью населения более 11 тысяч человек, ― прокомментировали в Телеграм-канале электросетей.

ГИБДД по Новосибирской области продлило ограничение для автотранспорта на двух трассах.

― Временно ограничили движение на трассе Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области. А также на автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки – Павлодар», ― сообщили в ведомстве.

Оперативные службы просят жителей региона быть внимательнее на дорогах, плотно закрывать в домах окна и двери, а на улице держаться подальше от плохо закреплённых конструкций.