Более 11 тысяч жителей остались без света в Новосибирской области из-за непогоды

Сильный штормовой ветер оборвал провода, уронил деревья и лишил электричества более 11 тысяч человек.

― В результате без электроснабжения остались 20 населенных пунктов в Болотнинском, Мошковском, Ордынском и Тогучинском районах. Всю ночь энергетики устраняли аварии, даже не смотря на сложные метеоусловия. Всего было задействовано около 40 человек и 13 единиц техники. В настоящее время электроснабжение большинства потребителей полностью восстановлено. В ближайший час все работы будут завершены, ― рассказали в АО «РЭС».

Но отключенный свет ― это не единственная проблема для жителей региона. Во многих дворах ураган повалил новогодние елки, выбил двери и обрушил конструкции.