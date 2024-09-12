Мертвого мужчину в кустах возле детской площадки обнаружили жители Новосибирска

Ранним утром 12 сентября жильцы одной из пятиэтажек в Ленинском районе Новосибирска наткнулись на мертвого мужчину в кустах возле детской площадки.

Как сообщает Телеграм-канала «АСТ-54» страшную находку обнаружили возле дома №123 на улице Широкой.

По данному факту следователями СК проводится проверка.

— Следственным отделом по Ленинскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины у одного из многоквартирных домов. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — пояснила старший помощник руководителя СУ СКРФ по Новосибирской области по связям со СМИ Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Первомайском районе Новосибирска девятиклассница покончила с собой после того, как не прошла собеседование для допуска к экзамену по русскому языку на ОГЭ. Тело мертвой девочки в ее комнате обнаружила мать. Женщина вызвала скорую, но было уже поздно — медики констатировали смерть подростка.