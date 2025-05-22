Рекламодателям

Повторные торги на реконструкцию аэропорта Толмачево объявлены в Новосибирске

  • 22/05/2025, 18:30
Автор: Оксана Мочалова
Повторные торги на реконструкцию аэропорта Толмачево объявлены в Новосибирске
Начальная цена контракта снижена на 175 млн рублей

В Новосибирске объявлен повторный тендер на определение подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Начальная цена контракта снизилась на 175 млн рублей и составила 6,596 млрд рублей.

Судя по тендерной документации, перечень работ не изменился. Победитель должен построить площадку для предполётной обработки самолётов противообледенительными жидкостями (ППО ВС ПОЖ) — 318,1 млн рублей (цена снижена на 8 млн рублей), а также три рулёжные дорожки, стоимость которых составляет почти 102, 56 и 710,7 млн рублей. Цена по каждой из позиций снижена.

Кроме того, подрядчик установит светосигнальное оборудование (106,4 млн), радиолокационная станция обзора летного поля (19,6 млн), метеооборудование (44,4 млн) и специальное подземное сооружение для сбора стоков (55 млн).

В перечень работ также включено создание основную аварийно-спасательную станции (ОАСС) — 599,3 млн рублей, учебно-тренировочный комплекс (19,1 млн рублей), а также провести сети водо-, тепло и газоснабжения. Цена по каждой из позиций тендера незначительно снижена.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2027 года.

Итоги конкурса будут подведены в середине июня.

Напомним, конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево в Новосибирске был объявлен в начале апреля 2025 года. На участие в нем была подана единственная заявка. Однако заказчик — ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» (ФКУ «Ространсмодернизация») — не согласовал возможность заключения контракта с единственным подрядчиком.

Реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей.

В 2024 году аэропорт Толмачёво обслужил 9,299 миллиона пассажиров, что на 2,3% больше, чем в 2023 году (9,093 миллиона). Более четверти из них — трансферные пассажиры, их доля в общем потоке составила 26,9%.

Ранее редакция сообщала о том, что реконструкцию ВПП аэропорта Толмачево оценили в 30 млрд рублей. 

Фото редакции Infopro54, автор- Геннадий Мочалов

50

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : тендер реконструкция аэропорта Толмачево


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анна Терешкова: С юности я четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля

Анна Терешкова: С юности я четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля

В России жить без креативного мышления невозможно, а если оно есть, то ты справишься со всеми трудностями
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Повторные торги на реконструкцию аэропорта Толмачево объявлены в Новосибирске
22/05/25 18:30
Бизнес
Региональная прокуратура выявила причину роста числа ДТП в Новосибирске
22/05/25 18:00
Право&Порядок
Страховщики придумали, как сократить срок ремонта автомобилей в России
22/05/25 17:30
Общество Страхование
Торги на строительство всех концессионных школ объявили в Новосибирске
22/05/25 17:00
Бизнес Власть Образование
Новосибирск готов поделиться опытом создания научных кластеров с Казахстаном
22/05/25 16:45
Власть
«На прилавки выкладывать нечего»: капуста, лук и морковь подорожали в Новосибирске
22/05/25 16:30
Бизнес Общество
Арест депутата Украинцева из Новосибирска продлили
22/05/25 15:30
Общество
Более 35 россиян пострадали от мошенников в Новосибирске
22/05/25 14:30
Право&Порядок
Родителей в Новосибирске призвали не пугать детей последствиями ЕГЭ
22/05/25 14:00
Общество
Известный корейский автопроизводитель оформил права на свой логотип в России
22/05/25 13:00
Новосибирцы удвоили расходы в майские праздники
22/05/25 12:10
Финансы
Продажи грузового транспорта в Новосибирске рухнули почти на 50%
22/05/25 12:00
Бизнес Транспорт
Арбитраж Кемеровской области арестовал счета новосибирского «СпецТрансСтроя»
22/05/25 11:00
Бизнес Право&Порядок
Анна Терешкова: С юности я четко понимала, что хочу реализовывать все проекты с нуля
22/05/25 10:00
Истории. Первые лица
Объем рынка платных медуслуг в Новосибирске составил 41 млрд рублей
22/05/25 9:00
Бизнес Медицина Общество
Торги на строительство еще двух концессионных школ объявлены в Новосибирске
21/05/25 19:30
Бизнес Власть Образование
Жилье стало дешевле в трех районах Новосибирска
21/05/25 19:00
Недвижимость
На «Метровагонмаше» начали производить вагоны метро для Новосибирска
21/05/25 18:43
Город Транспорт
В Новосибирской области резко снизился спрос на IT-специалистов
21/05/25 18:00
Общество
Аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области
21/05/25 17:30
Общество
Популярное
Домашних питомцев в России заподозрили в распространении нового вируса
21/05/25 16:30
Жителей Новосибирска предупредили об опасности нового детского увлечения
20/05/25 18:30
Задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо»
15/05/25 18:30
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Новости компаний
Номинация «Наука и образование» с акцентом на долгосрочные планы развития Сибири
22/05/25 17:35
Энергетики обеспечат надежное электроснабжение школ в дни итоговых экзаменов
22/05/25 15:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал победителем конкурса «Финансист года-2024»
22/05/25 9:10
О сбережении и приумножении народа РФ и мерах господдержки семей – в номинации «Демография»
20/05/25 12:09
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 квартал
20/05/25 9:10
Банк Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнеса
19/05/25 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности