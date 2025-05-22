Повторные торги на реконструкцию аэропорта Толмачево объявлены в Новосибирске

В Новосибирске объявлен повторный тендер на определение подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Начальная цена контракта снизилась на 175 млн рублей и составила 6,596 млрд рублей.

Судя по тендерной документации, перечень работ не изменился. Победитель должен построить площадку для предполётной обработки самолётов противообледенительными жидкостями (ППО ВС ПОЖ) — 318,1 млн рублей (цена снижена на 8 млн рублей), а также три рулёжные дорожки, стоимость которых составляет почти 102, 56 и 710,7 млн рублей. Цена по каждой из позиций снижена.

Кроме того, подрядчик установит светосигнальное оборудование (106,4 млн), радиолокационная станция обзора летного поля (19,6 млн), метеооборудование (44,4 млн) и специальное подземное сооружение для сбора стоков (55 млн).

В перечень работ также включено создание основную аварийно-спасательную станции (ОАСС) — 599,3 млн рублей, учебно-тренировочный комплекс (19,1 млн рублей), а также провести сети водо-, тепло и газоснабжения. Цена по каждой из позиций тендера незначительно снижена.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2027 года.

Итоги конкурса будут подведены в середине июня.

Напомним, конкурс на реконструкцию аэропортового комплекса Толмачево в Новосибирске был объявлен в начале апреля 2025 года. На участие в нем была подана единственная заявка. Однако заказчик — ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» (ФКУ «Ространсмодернизация») — не согласовал возможность заключения контракта с единственным подрядчиком.

Реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей.

В 2024 году аэропорт Толмачёво обслужил 9,299 миллиона пассажиров, что на 2,3% больше, чем в 2023 году (9,093 миллиона). Более четверти из них — трансферные пассажиры, их доля в общем потоке составила 26,9%.

Ранее редакция сообщала о том, что реконструкцию ВПП аэропорта Толмачево оценили в 30 млрд рублей.