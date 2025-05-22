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Региональная прокуратура выявила причину роста числа ДТП в Новосибирске

  • 22/05/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Прокуратура нашла причину роста числа ДТП в Новосибирской области
Мэру города вынесено представление

Прокуратура Новосибирской области выяснила причины роста числа ДТП в мегаполисе. Оказалось, что одной из главных проблем стали плохие дороги: много ям, выбоин и просадок, а также отсутствие разметки на некоторых участках.

Из 631 дороги, по которым ранее были заключены контракты на разработку проектов организации дорожного движения, утверждены лишь 19.

Еще на 114 дорогах контракты властями города не заключены.

Заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь вынес мэру города представление об устранении нарушений.

Прокуратора области контролирует принятие дополнительных мер для снижения аварийности и устранения нарушений.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снова начался ремонт Димитровского моста. К работам приступил новый подрядчик — «Автодорремонттехно».

Источник фото: прокуратура Новосибирская области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : ремонт дорога


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